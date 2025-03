Lídri EÚ sa zhodli na potrebe posilnenia obrannej pripravenosti

Brusel 20. marca (TASR) - Lídri Európskej únie sa na štvrtkovom summite v Bruseli dohodli, že podniknú všetky potrebné kroky na posilnenie obrannej pripravenosti Európy do roku 2030. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Európska únia plánuje výrazne zvýšiť výdavky na obranu a v nasledujúcich rokoch zaistiť 800 miliárd eur vrátane 150 miliárd vo forme pôžičiek na zbrojné projekty a výnimiek z pravidiel bloku o zadlžovaní pre investície do obrany.



Cieľom tohto úsilia je podľa agentúry DPA aj zvýšenie vojenskej podpory pre Ukrajinu v jej vojne s Ruskom. Plán na výrazné zvýšenie výdavkov na obranu prichádza v súvislosti s rastúcimi obavami v Európskej komisii, že blok sa musí urýchlene pripraviť na riziko rozsiahleho konfliktu s Ruskom.



V dokumente predloženom v stredu Komisia varovala, že história európskym lídrom neodpustí, ak nebudú konať. Takzvaná biela kniha o budúcnosti európskej obrany predpokladá masívne investície do obrany, spoločné nákupy, ako aj prehĺbenie celoeurópskeho obranného trhu a väčšiu integráciu európskeho a ukrajinského obranného priemyslu.



ER v prijatých záveroch uviedla, že silnejšia a schopnejšia Európska únia v oblasti bezpečnosti a obrany pozitívne prispeje ku globálnej a transatlantickej bezpečnosti. Zároveň zdôraznila, že dopĺňa Severoatlantickú alianciu (NATO), ktorá je pre štáty, ktoré sú jej členmi, naďalej základom ich kolektívnej obrany. V záveroch sa tiež píše, že lídri zohľadňujú bezpečnostné a obranné záujmy všetkých členských štátov v súlade s platnými zmluvami.



V súčasnosti majú lídri dvadsaťsedmičky pracovnú večeru, kde by mali ďalej rokovať o nových plánoch na prezbrojenie Európy, absolvovať tiež prvú diskusiu o rozpočte eurobloku na roky 2028 - 2034 a hovoriť o ďalších otázkach.





(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)