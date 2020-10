Lídri EÚ sa zhodli, že ešte nie je možné uzavrieť dohodu s Britániou

Brusel 15. októbra (TASR) - Lídri 27 členských krajín EÚ sa vo štvrtok zhodli v názore, že doterajšie rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po brexite nie sú dostatočné na uzavretie politickej dohody, a vyzvali Londýn, aby urobil potrebné kroky na uzavretie tejto dohody.



Hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela, Barend Leyts, zverejnil závery z rokovaní popoludňajšej úvodnej časti dvojdňového summitu EÚ na svojom účte na Twitteri. Podľa jeho odkazu sú si všetci premiéri a prezidenti vedomí skutočnosti, že hoci prechodné obdobie po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ končí 31. decembra tohto roka, stav rokovaní medzi Bruselom a Londýnom zatiaľ neumožňuje uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.



Lídri EÚ na summite potvrdili nevyhnutnosť dosiahnuť túto dohodu na základe politických usmernení z februára tohto roku, kde sa spresňuje aj postoj Únie po brexite k dodržiavaniu rovnakých podmienok pre spoločnosti z EÚ a Británie, k rybolovu a správe vecí verejných.



Šéfovia štátov a vlád vyzvali hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, aby v najbližších týždňoch pokračoval v rokovaniach s britskou stranou, a do Londýna odkázali, aby britská vláda prijala potrebné kroky na odblokovanie rokovaní a umožnila tak dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch.



Obe strany by chceli dosiahnuť dohodu najneskôr do konca októbra, aby bol aspoň dvojmesačný časový priestor na jej následný ratifikačný proces v Európskom parlamente a v niektorých národných parlamentoch.



S odkazom na návrh britského zákona o vnútornom trhu, ktorý spochybňuje niektoré ustanovenia vlaňajšej dohody o brexite, lídri EÚ spresnili, že dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ musí byť implementovaná aj so všetkými jej protokolmi. Pre Londýn je to odkaz o zachovaní tzv. írskej poistky z protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý upravuje hraničný režim na írskom ostrove.



V neposlednom rade premiéri a prezidenti vyzvali všetky členské štáty a inštitúcie EÚ a ostatných zúčastnených aktérov, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o prípravu všetkých scenárov vyplývajúcich z dohody o brexite vrátane možnosti, že k žiadnej novej dohode platnej po 31. decembri nedôjde. Európska komisia by podľa ich výzvy mala včas pripraviť a predstaviť náležité jednostranné a časovo obmedzené krízové opatrenia, ktoré budú chrániť záujmy EÚ.