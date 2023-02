Lídri EÚ si minútou ticha pripomenuli obete v Turecku a Sýrii

Brusel 9. februára (TASR) - Lídri členských štátov EÚ začali vo štvrtok zasadnutie Európskej rady v Bruseli minútou ticha za obete ničivých zemetrasení v Turecku a Sýrii zo 6. februára. Vyslovili solidaritu s ľudom oboch krajín, informuje spravodajca TASR.



Barend Leyts, hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela, v správe pre médiá uviedol, že krajiny EÚ prejavili solidaritu aj tým, že do postihnutých oblastí v Turecku vyslali vyše 1600 záchranárov.



"Európska rada vyjadruje pokračujúcu pripravenosť EÚ poskytnúť ďalšiu podporu, ktorý by zmiernila utrpenie ľudí z postihnutých oblastí," uviedol Leyts.



A dodal, že lídri EÚ privítali stredajšiu iniciatívu švédskeho predsedníctva v Rade EÚ a Európskej komisie zvolať v marci do Bruselu darcovskú konferenciu, ktorá má zmobilizovať dodatočnú finančnú pomoc pre obe krajiny postihnuté zemetrasením.



Lídri taktiež vyzvali všetky strany, aby bol zabezpečený bezproblémový prístup pre humanitárnych pracovníkov a humanitárnu pomoc do postihnutých oblastí, aby sa na miesto činu mohla dostať aj dodatočná pomoc poskytovaná EÚ a jej členskými krajinami, ktorú priamo v teréne dokážu rozdistribuovať rôzne humanitárne organizácie a agentúry OSN.