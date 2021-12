EÚ: Rusko v prípade invázie na Ukrajinu bude čeliť masívnym následkom

Brusel 17. decembra (TASR) - Lídri 27 krajín EÚ v spoločnom vyhlásení prijatom vo štvrtok večer na summite v Bruseli odsúdili kroky bieloruského vládneho režimu, ktoré spustili "humanitárnu krízu" na vonkajších hraniciach EÚ.



Tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na návrhy záverov summitu EÚ uviedla, že lídri 27-člennej Únie sú pripravení uvaliť na Bielorusko nový balík sankcií.



Doteraz Únia uvalila päť kôl sankcií na osoby a firmy spojené s režimom Alexandra Lukašenka.



"Európska rada zdôrazňuje dôležitosť rýchleho zavedenia reštriktívnych opatrení po prijatí piateho balíka sankcií a podľa potreby je pripravená na prijatie ďalších opatrení," uvádza sa v dokumente, z ktorého citovala AFP.



Šéfovia vlád a štátov sa podľa AFP zhodli aj na spoločnom varovaní voči Rusku a odkázali, že v prípade invázie na Ukrajinu bude ruská strana čeliť "masívnym následkom", čo by zahŕňalo opatrenia koordinované so spojencami EÚ.



Lídri prijali vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Moskva musí zabezpečiť deeskaláciu napätia spôsobenú hromadením vojenských síl pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Podľa tohto vyhlásenia sa má Moskva zapojiť do diplomatických rozhovorov s Kyjevom prostredníctvom existujúceho normandského formátu rokovaní spolu s Francúzskom a Nemeckom.



Podľa AFP toto "varovanie" členských krajín EÚ prišlo v rovnakom čase, keď spojenci zo Severoatlantickej aliancie kategoricky odmietli návrhy Ruska, aby sa Ukrajina vzdala svojich proatlantických integračných ambícií.



spravodajca TASR Jaromír Novak