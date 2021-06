Lídri EÚ: Turecko musí odstrániť prekážky pre obnovenie vzťahov

Brusel 25. júna (TASR) - Turecko by malo odstrániť posledné zostávajúce prekážky pre obnovenie väzieb a spolupráce s Európskou úniou. Zhodli sa na tom premiéri a prezidenti členských krajín EÚ na summite v Bruseli. Informovala tlačová agentúra AFP.



Pracovná štvrtková večera, počas ktorej sa lídri EÚ venovali témam zahraničnej politiky, sa pretiahla hlboko do noci. V rámci debát o vzťahoch s Tureckom účastníci summitu vyzvali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby po roku napätých vzťahov medzi obomi stranami odstránil posledné zostávajúce prekážky pre obnovenie väzieb s euroblokom.



"Vláda zákona a základné práva v Turecku zostávajú naďalej veľkým problémom," uviedli v spoločnom vyhlásení lídri EÚ. Nemenovaný diplomat pre AFP povedali, že Únia vníma ochotu tureckej strany na upokojenie vzťahov, avšak podmienky na prijatie nejakých konkrétnych pozitívnych opatrení ešte nie sú splnené.



Lídri EÚ však vyzvali Európsku komisiu, aby pripravila modernizáciu colnej únie medzi EÚ a Tureckom. Eurokomisia musí tiež "bezodkladne" predložiť oficiálne návrhy na ďalšie financovanie sýrskych utečencov a ich hostiteľských komunít v Turecku, ale aj v Jordánsku, Libanone a ďalších krajinách tohto regiónu.



Európska komisia navrhla vyčleniť 5,7 miliardy eur na financovanie pomoci sýrskym utečencom v Turecku, Libanone a Jordánsku do roku 2024. Na akcie v prospech 3,7 milióna Sýrčanov, ktorí sa od roku 2011 – na úteku pred konfliktom vo svojej krajine – usadili v Turecku, je vyčlenených 3,5 miliardy eur. Tento návrh nebol schválený na summite, ale eurokomisia naznačila, že peniaze by mali pochádzať zo spoločného rozpočtu EÚ, a nie od členských štátov.



Lídri na summite zdôraznili aj svoje odhodlanie "komplexne vyriešiť cyperský problém" na základe dvojkomunitárnej federácie na ostrove s rovnakými politickými právami, čo je v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.



Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď turecká armáda vtrhla do severnej tretiny ostrova v reakcii na vojenský puč, ktorého cieľom bolo pripojiť ostrov ku Grécku.



Severocyperská turecká republika, ktorú uznáva iba Ankara, si však želá aby bola uznaná ako druhý nezávislý a rovnocenný štát na cyperskom ostrove.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)