Lídri EÚ uskutočnia mimoriadny videohovor o schôdzke Macrona s Trumpom

Brusel 25. februára (TASR) - Predseda Európskej rady (ER) António Costa v utorok oznámil, že na stredu ráno zvolal videokonferenciu európskych lídrov pred mimoriadnym summitom o Ukrajine a európskej obrane naplánovaným na 6. marca. Podľa Costu by mal francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stredajšej videokonferencie informovať o rozhovoroch s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, píše TASR podľa portálu Politico.



"V rámci prípravy na osobitné zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 6. marca, organizujem zajtra ráno videokonferenciu členov Európskej rady, aby sme si vypočuli správu od prezidenta Emmanuela Macrona o jeho nedávnej ceste do Washingtonu," napísal Costa na sieti X.



Šéf ER v sobotu informoval o marcovom summite, pričom uviedol, že "prežívame rozhodujúci moment pre Ukrajinu a európsku bezpečnosť". Dodal, že z jeho rozhovorov s európskymi lídrami vyplýva spoločné odhodlanie riešiť na úrovni EÚ výzvy jednak posilnenia obrany EÚ, ako aj rozhodujúcim spôsobom prispieť k mieru na našom kontinente a k dlhodobej bezpečnosti Ukrajiny.



Francúzsky prezident sa v pondelok v Bielom dome stretol s Trumpom, aby naliehal na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, píše AFP. Macron po tomto stretnutí vyhlásil, že k prímeriu vo vojne na Ukrajine by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch.



Trump pritom len minulý týždeň spochybnil účasť Ukrajiny na rokovaní, keď vyhlásil, že si nemyslí, že účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na týchto rokovaniach je nevyhnutná. Medzi Zelenským a Trumpom došlo počas minulého týždňa k sporom. Ukrajinský prezident v stredu vyhlásil, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline", čím reagoval na Trumpove vyjadrenia, že za vojnu, ktorú rozpútalo Rusko, môže Ukrajina. Trump následne povedal, že Zelenskyj je "diktátor bez volieb" a vyzval ho, aby "konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina".