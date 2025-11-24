< sekcia Zahraničie
Lídri EÚ uvítali pokrok v rokovaniach o mieri na Ukrajine
Pôvodná verzia amerického mierového plánu pre Ukrajinu je podľa európskych predstaviteľov vnímaná ako výrazne naklonená tvrdým požiadavkám Moskvy.
Autor TASR
Luanda 24. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok privítali pokrok v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Upozornili však, že po víkendových snahách o úpravu návrhu amerického mierového plánu stále zostávajú nevyriešené otázky. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„V mierových rokovaniach sa objavil nový impulz,“ povedal novinárom Costa v Angole po mimoriadnom zasadnutí lídrov Európskej únie. „Hoci je ešte potrebné vykonať veľa práce, teraz máme pevný základ pre ďalší pokrok,“ doplnila ho von der Leyenová.
Pôvodná verzia amerického mierového plánu pre Ukrajinu je podľa európskych predstaviteľov vnímaná ako výrazne naklonená tvrdým požiadavkám Moskvy, píše AFP. Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v prítomnosti európskych predstaviteľov v nedeľu vo švajčiarskej Ženeve vypracovali upravenú verziu mierového plánu. Costa vyhlásil, že rokovania viedli k pokroku „v niekoľkých otázkach“. „Niektoré body zostávajú nevyriešené, ale smer je pozitívny,“ doplnil.
Von der Leyenová ocenila „dobrý pokrok“ dosiahnutý v Ženeve a pripomenula, že základné princípy zostávajú pre EÚ nemenné: územie a suverenita Ukrajiny musia byť rešpektované a rozhodnutia o ozbrojených silách môžu prijať iba ukrajinské orgány. Prezradila, že európski lídri uskutočnia v utorok videohovor aj s ďalšími krajinami takzvanej koalície ochotných, ktoré podporujú Ukrajinu.
Obaja lídri potvrdili pokračujúcu diplomatickú, vojenskú a finančnú podporu Ukrajine zo strany EÚ a zdôraznili, že „ide o bezpečnosť celého nášho kontinentu“.
Medzitým nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že hoci sa v ženevských rokovaniach vyriešili niektoré otázky, „mier na Ukrajine sa nedosiahne zo dňa na deň“. Zdôraznil, že Európa musí aktívne spolupracovať na mierovom pláne pre Ukrajinu vzhľadom na jeho dôsledky pre európsku bezpečnosť. Vyzval Rusko, aby sa do rozhovorov zapojilo priamo a konštruktívne.
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že žiadna dohoda nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska ani celej Európy, naopak, mala by ju posilniť. Podľa neho sa lídri EÚ zhodli, že 28 bodov navrhnutých USA a Ruskom si vyžaduje úpravu.
