Lídri EÚ vo vyhlásení: Ukrajinu budeme podporovať, až kým nezvíťazí

Brusel 23. februára (TASR) - Lídri členských krajín Európskej únie vydali vo štvrtok spoločné vyhlásenie pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Prisľúbili, že v podpore Kyjeva vytrvajú dovtedy, kým Ukrajina nezvíťazí a nebude nastolená spravodlivosť. TASR o tom informuje na základe správ stanice CNN a denníka The Guardian.



"Spoločne s našimi medzinárodnými partnermi zaistíme, že Ukrajina zvíťazí, medzinárodné právo bude rešpektované, mier a územná celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc budú obnovené a že Ukrajina bude obnovená a bude vykonaná spravodlivosť. Až do toho dňa nebudeme odpočívať," uvádza sa vo vyhlásení Európskej rady.



"Európska únia bude naďalej podporovať Ukrajinu politicky, hospodársky, humanitárne, finančne a vojensky...," píše sa vo vyhlásení. "Budeme tiež podporovať obnovu Ukrajiny, na ktorú sa budeme v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom snažiť využiť zmrazené a znehybnené ruské aktíva. Budeme naďalej zvyšovať kolektívny tlak na Rusko, aby ukončilo svoju agresívnu vojnu," vyhlásilo 27 členských krajín EÚ.



EÚ a jej partneri budú naďalej pevne a s maximálnou solidaritou stáť pri Ukrajine a jej obyvateľoch, a to tak dlho, ako to bude potrebné. Ukrajina je "súčasťou našej európskej rodiny" a Ukrajinci preukázali "odhodlanie brániť demokraciu a slobodu, odolnosť voči utrpeniu a dôstojnosť, keď boli konfrontovaní so zločinmi Ruska", uvádza sa vo vyhlásení.