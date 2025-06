Lídri EÚ vyzvali na okamžité prímerie v Pásme Gazy

Brusel 26. júna (TASR) - Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie sa na štvrtkovom summite v Bruseli venovali aj situácii na Blízkom východe, pričom osobitnú pozornosť venovali najmä humanitárnej situácii v Pásme Gazy a aktuálnemu vývoju v Iráne. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Lídri v prijatých záveroch vyzvali na okamžité prímerie v Pásme Gazy a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v palestínskej enkláve. To by podľa nich mohlo viesť k trvalému ukončeniu bojov.



Európska rada (ER) zároveň vyjadrila poľutovanie nad kritickou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a neprijateľným počtom civilných obetí. Izrael vyzvala na úplné zrušenie blokády Pásma Gazy, zabezpečenie neobmedzeného a udržateľného prístupu humanitárnej pomoci a umožnenie nezávislej a nestrannej práce humanitárnych organizácií a agentúr OSN.



„Izrael musí v plnej miere dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva. Európska rada pripomína, že je nevyhnutné zabezpečiť ochranu všetkých civilistov vrátane humanitárnych pracovníkov, a to za každých okolností, ako aj civilnej infraštruktúry vrátane zdravotníckych zariadení, škôl a priestorov OSN,“ píše sa v záveroch. Lídri tiež odsúdili neochotu Hamasu vydať zvyšných rukojemníkov.



V súvislosti s hodnotiacou správou EÚ o dodržiavaní článku 2 asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom lídri vyzvali Radu EÚ, aby pokračovala v diskusii o ďalšom postupe proti Izraelu, zohľadňujúc vývoj situácie na mieste.



ER opäť odsúdila aj eskaláciu násilia na Západnom brehu Jordánu. Upozornila na nárast násilia zo strany židovských osadníkov, rozširovanie nelegálnych osád a izraelské vojenské operácie. Vyzvala aj na ďalšie reštriktívne opatreniach proti extrémistickým osadníkom a subjektom, ktoré ich podporujú, ako aj voči Hamasu.



EÚ podľa predstaviteľov členských štátov naďalej pevne podporuje trvalý a udržateľný mier založený na riešení dvoch štátov. Únia je podľa vyhlásenia pripravená prispieť ku všetkým iniciatívam smerujúcim k tomuto cieľu a vyzýva všetky strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli ohroziť jeho uskutočniteľnosť.



V súvislosti s Iránom ER zopakovala záväzok EÚ k mieru, bezpečnosti a stabilite v regióne. Privítala ukončenie nepriateľských akcií a vyzvala všetky strany na rešpektovanie medzinárodného práva, zdržanlivosť a vyhýbanie sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k ďalšej eskalácii. Únia zároveň pripomenula, že Iránu nesmie byť nikdy umožnené získať jadrovú zbraň a že musí dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. EÚ bude pokračovať v diplomatických snahách o riešenie tejto otázky, poznamenali lídri.



V otázke Sýrie členské krajiny privítali nedávne zrušenie hospodárskych sankcií. Zdôraznili význam mierového a inkluzívneho prechodu bez zahraničného zasahovania, ochrany práv všetkých Sýrčanov a spravodlivosti. Potvrdili ďalej podporu suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti krajiny v súlade s medzinárodným právom.



V prípade Libanonu ER zopakovala podporu ľuďom v Libanone a privítala snahy nových úradov o stabilizáciu situácie v krajine. Pripomenula dôležitú úlohu Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) a vyzvala všetky strany na plnenie podmienok prímeria z novembra 2024 a implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701.









(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)