Lídri EÚ vyzvali na väčšiu jednotu pri budovaní bezpečnostných kapacít

Mníchov 16. februára (TASR) - Európski lídri v piatok vyzvali na väčšiu jednotu pri budovaní bezpečnostných a obranných kapacít svetadielu, keďže potenciálny návrat bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu znepokojuje spojencov Washingtonu v EÚ a NATO. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



V prvý deň 60. ročníka Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), na ktorej sa každoročne stretávajú najvyšší politickí a obranní predstavitelia, aby diskutovali o medzinárodnej bezpečnostnej politike, sa objavil i "Trumpov tieň".



Hlavnými témami trojdňovej konferencie sú prebiehajúce konflikty v Pásme Gazy a na Ukrajine. Rusko bolo pevne v centre pozornosti nielen pre svoju takmer dva roky trvajúcu vojenskú agresiu na susednej Ukrajine, ale aj pre smrť opozičného aktivistu Alexeja Navaľného vo väzení.



Trump nedávno povedal, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do Bieleho domu neprídu na pomoc.



Táto poznámka vyvolala ostré výčitky od Trumpovho pravdepodobného demokratického protikandidáta, prezidenta USA Joea Bidena, ako aj od generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga a zboru hlavných miest z celej Európy.



Čerstvé sú spomienky na Trumpov skepticizmus voči transatlantickej aliancii počas jeho prvého funkčného obdobia. V roku 2017 vyvolal rozruch, keď označil NATO za "zastarané", a často obviňoval USA, že ako člen platia "nespravodlivý" podiel.



Vzhľadom na situáciu v tejto oblasti musíme v Európe viac investovať do obrany," povedala v Mníchove predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



"Musíme investovať viac, musíme investovať lepšie a musíme investovať európsky," povedala. Von der Leyenová dodala, že Komisia čoskoro zverejní stratégiu investícií do obrany, ktorej cieľom bude dosiahnuť tento cieľ.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že sa chce na konferencii stretnúť s americkými zákonodarcami, aby ich osobne ubezpečil, že Berlín si "robí svoju domácu úlohu" a je odhodlaný prevziať svoj diel zodpovednosti, pokiaľ ide o NATO.



Zdôraznil, že transatlantické vzťahy "sú a zostanú veľmi dôležité v každom ohľade". Poznámky nemeckého ministra financií Christiana Lindnera však naznačili, aké ťažké bude pre Európu nájsť konsenzus pri tvorbe obrannej stratégie.



Lindner povedal, že je proti tomu, aby Nemecko vynakladalo na obranu viac prostriedkov, ako je cieľ NATO vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu.



Lindner zopakoval, že si želá, aby Nemecko dodržiavalo svoju tradičnú fiškálnu disciplínu, a uviedol, že potreba zlepšenia vojenskej situácie nie je dôvodom na zadlžovanie EÚ. Vyslovil sa taktiež za jednotný trh EÚ pre výrobcov obranných zariadení a spoločné obstarávanie, ale uviedol, že kľúčom k posilneniu obranných spôsobilostí je v konečnom dôsledku hospodársky rast.