Lídri EÚ žiadajú ukončenie bojov medzi Arménskom a Azerbajdžanom

Brusel 2. októbra (TASR) - Lídri členských krajín EÚ vyzvali v piatok na okamžité ukončenie násilia, ktoré nedávno prepuklo medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súvislosti so sporným kaukazským regiónom Náhorný Karabach. Informuje o tom agentúra DPA.



Európska rada vo svojom vyhlásení uviedla, že straty na ľudských životoch a škody spôsobené civilnému obyvateľstvu sú neakceptovateľné.



Vojenské riešenie podľa účastníkov bruselského summitu nie je možné a Arménsko a Azerbajdžan by mali viesť zmysluplný dialóg. Šéf diplomacie eurobloku Josep Borrell bude hľadať možnosti, ako by EÚ mohla ponúknuť podporu.



Prezidenti Francúzska, Spojených štátov a Ruska Emmanuel Macron, Donald Trump a Vladimir Putin ako lídri krajín spolupredsedajúcich Minskej skupine Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) odsúdili vo štvrtok v spoločnom komuniké vojenskú eskaláciu, ku ktorej došlo pozdĺž styčnej línie v Náhornom Karabachu.



V tejto oblasti vypukli minulú nedeľu doteraz najprudšie strety medzi arménskymi a azerbajdžanskými silami za posledné roky. Vyžiadali si už približne 130 obetí, ako potvrdili strany zapojené do konfliktu.



Náhornokarabašský región sa ocitol v patovej situácii už po rozpade Sovietskeho zväzu, keď sa od Azerbajdžanu odtrhlo etnicky prevažne arménske územie.



Vyhlásenie nezávislosti Karabachu od Azerbajdžanu vyvolalo začiatkom 90. rokov vojnu, ktorá si vyžiadala okolo 30.000 ľudských životov. Náhorný Karabach však ako nezávislý štát neuznáva žiadna krajina - ani samotné Arménsko.