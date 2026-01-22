Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lídri europarlamentu odsúdili zákaz udelenia víz USA pre exkomisára

Konferencia predsedov pripomína, že cieľom tohto legislatívneho predpisu Európskej únie je chrániť používateľov na internete.

Autor TASR
Štrasburg 22. januára (TASR) - Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok odsúdila rozhodnutie americkej diplomacie zakázať vstup do USA piatim Európanom, medzi nimi aj bývalému eurokomisárovi Thierrymu Bretonovi. Informuje o tom TASR.

„Európsky parlament dôrazne odmieta zákaz udelenia víz, ktorý americké úrady uvalili na bývalého komisára Bretona. (Rozhodnutie) je motivované výlučne jeho úlohou pri príprave a vykonávaní nariadenia o digitálnych službách (DSA),“ uvádza sa vo vyhlásení EP.

Konferencia predsedov pripomína, že cieľom tohto legislatívneho predpisu Európskej únie je chrániť používateľov na internete. „Ide o neprijateľnú personalizáciu politiky EÚ, nebezpečný precedens pre nezávislosť európskych inštitúcií a útok na regulačnú suverenitu Únie,“ zhodla sa predsedníčka EP Roberta Metsolová s lídrami politických skupín.

Privítala rozhodnutie Európskej komisie poskytnúť právnu a finančnú pomoc bývalému francúzskemu eurokomisárovi, ktorý v septembri 2024 odstúpil z funkcie. Komisia by podľa predsedov mala vynaložiť všetko potrebné diplomatické a politické úsilie pre zrušenie zákazu vydávania víz.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v druhej polovici decembra oznámilo, že odmietne udeliť víza Bretonovi a štyrom ďalším osobám, ktoré sa podľa neho snažia „donútiť“ americké sociálne siete, aby cenzurovali názory, s ktorými nesúhlasia. Tento krok odsúdili Európska komisia, Nemecko, Francúzsko či Španielsko.
.

