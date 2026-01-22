< sekcia Zahraničie
Lídri europarlamentu odsúdili zákaz udelenia víz USA pre exkomisára
Konferencia predsedov pripomína, že cieľom tohto legislatívneho predpisu Európskej únie je chrániť používateľov na internete.
Štrasburg 22. januára (TASR) - Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok odsúdila rozhodnutie americkej diplomacie zakázať vstup do USA piatim Európanom, medzi nimi aj bývalému eurokomisárovi Thierrymu Bretonovi. Informuje o tom TASR.
„Európsky parlament dôrazne odmieta zákaz udelenia víz, ktorý americké úrady uvalili na bývalého komisára Bretona. (Rozhodnutie) je motivované výlučne jeho úlohou pri príprave a vykonávaní nariadenia o digitálnych službách (DSA),“ uvádza sa vo vyhlásení EP.
Konferencia predsedov pripomína, že cieľom tohto legislatívneho predpisu Európskej únie je chrániť používateľov na internete. „Ide o neprijateľnú personalizáciu politiky EÚ, nebezpečný precedens pre nezávislosť európskych inštitúcií a útok na regulačnú suverenitu Únie,“ zhodla sa predsedníčka EP Roberta Metsolová s lídrami politických skupín.
Privítala rozhodnutie Európskej komisie poskytnúť právnu a finančnú pomoc bývalému francúzskemu eurokomisárovi, ktorý v septembri 2024 odstúpil z funkcie. Komisia by podľa predsedov mala vynaložiť všetko potrebné diplomatické a politické úsilie pre zrušenie zákazu vydávania víz.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v druhej polovici decembra oznámilo, že odmietne udeliť víza Bretonovi a štyrom ďalším osobám, ktoré sa podľa neho snažia „donútiť“ americké sociálne siete, aby cenzurovali názory, s ktorými nesúhlasia. Tento krok odsúdili Európska komisia, Nemecko, Francúzsko či Španielsko.
