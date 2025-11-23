Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lídri Fínska a Talianska telefonovali s Trumpom o pláne pre Ukrajinu

Fínsky prezident Alexander Stubb prichádza na druhý deň samitu lídrov G20 v Johannesburgu v Južnej Afrike v nedeľu 23. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Vo švajčiarskej Ženeve medzitým v nedeľu prebiehali rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.

Johannesburg 23. novembra (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb uviedol, že spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou telefonovali v nedeľu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ohľadne Spojenými štátmi navrhovanom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Prezident Trump v nedeľu ráno o 5.00 h (11.00 h SEČ) zdvihol telefón v Spojených štátoch, čo len ukazuje, že pracuje nepretržite na nájdení mierovej dohody v ruskej agresívnej vojne na Ukrajine,“ povedal Stubb na okraj summitu krajín skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu.

A samozrejme, diskutovali sme o situácii, o 28-bodovom pláne a niektorých udalostiach tu v Johannesburgu, ktoré súvisia s mierovým plánom,“ dodal bez uvedenia ďalších podrobností Stubb.

Vo švajčiarskej Ženeve medzitým v nedeľu prebiehali rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu. USA tento plán vo štvrtok predstavili Kyjevu. Jeho znenie zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
