Lídri frakcii EP odsúdili Orbánove výroky o miešaní rás

Brusel 31. júla (TASR) - Lídri politických skupín v Európskom parlamente v sobotu odsúdili minulotýždňové výroky maďarského premiéra Viktora Orbána o miešaní rás v Európe a Maďarsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Takzvaná konferencia predsedov, ktorú tvorí predseda EP a šéfovia jednotlivých parlamentných frakcií, vo svojom vyhlásení uvidela, že Orbánovo "otvorene rasistické" varovanie pred vytváraním rasovo zmiešaných národov je neprijateľné a porušuje hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ.



Vedúci predstavitelia EP zároveň vyzvali Európsku komisiu a Európsku radu, aby Orbánove výroky čo najdôraznejšie odsúdili. EK sa zatiaľ k prípadu oficiálne nevyjadrila, no jej podpredseda Frans Timmermans v stredu na Twitteri nazval rasizmus "jedovatým politickým výmyslom, ktorý by nemal mať v Európe miesto". Orbána však v tvíte priamo nespomenul.



Orbán v prejave na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad okrem rusko-ukrajinskej vojny hovoril aj o miešaní rás. "(My Maďari) nie sme zmiešaná rasa a nechceme sa stať miešanou rasou," vyhlásil okrem iného Orbán, varujúc pred miešaním Európanov s Neeurópanmi.