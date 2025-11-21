< sekcia Zahraničie
Lídri Francúzska, Nemecka a Británie sa vyjadrili k plánu pre Ukrajinu
Predstavitelia krajín rozhovor iniciovali po tom, čo médiá zverejnili podrobnosti 28-bodového mierového plánu podporovaného USA.
Autor TASR
Paríž 21. novembra (TASR) - Lídri z Francúzska, Nemecka a Británie vyzvali v piatok na hľadanie riešenia konfliktu na Ukrajine, ktorý bude „naplno“ zahŕňať Kyjev. Podľa ich slov musí mať akékoľvek rozhodnutie „konsenzus“ Európy a NATO, oznámil úrad francúzskeho prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zdôraznili, že „akékoľvek riešenie musí plne zahŕňať Ukrajinu“.
Lídri tiež potvrdili, „že všetky rozhodnutia, ktoré majú dôsledky na záujmy Európy a NATO, si vyžadujú spoločnú podporu a konsenzus európskych partnerov a spojencov NATO“, uviedol prezidentský úrad vo vyhlásení.
Predstavitelia krajín rozhovor iniciovali po tom, čo médiá zverejnili podrobnosti 28-bodového mierového plánu podporovaného USA. Okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské Donecká a Luhanská oblasti boli uznané za de facto ruské územie. Plán počíta so zmrazením frontovej línie v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zdôraznili, že „akékoľvek riešenie musí plne zahŕňať Ukrajinu“.
Lídri tiež potvrdili, „že všetky rozhodnutia, ktoré majú dôsledky na záujmy Európy a NATO, si vyžadujú spoločnú podporu a konsenzus európskych partnerov a spojencov NATO“, uviedol prezidentský úrad vo vyhlásení.
Predstavitelia krajín rozhovor iniciovali po tom, čo médiá zverejnili podrobnosti 28-bodového mierového plánu podporovaného USA. Okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské Donecká a Luhanská oblasti boli uznané za de facto ruské územie. Plán počíta so zmrazením frontovej línie v Chersonskej a Záporožskej oblasti.