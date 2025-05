Merz, Macron a Starmer pricestovali do Kyjeva

Kyjev 10. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom pricestovali v sobotu ráno vlakom do ukrajinskej metropoly Kyjev, kde sa plánujú stretnúť s poľským premiérom Donaldom Tuskom a ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Predmetom rokovaní má byť plnohodnotné a bezpodmienečné 30-dňové prímerie v bojoch na Ukrajine. Toto časové okno má podľa lídrov poslúžiť na mierové rokovania s Ruskom.



Požiadavku na bezpodmienečné a úplné prímerie v trvaní jedného mesiaca predtým predostrel aj americký prezident Donald Trump a následne ho spomínaní štátnici podporili, pripomína DPA. "Potvrdzujeme našu podporu pre požiadavku prezidenta Trumpa o mierovú dohodu. Rusko je vyzvané, aby úsilie o trvalý mier už dlhšie nemarilo," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré bolo zverejnené počas cesty lídrov do Kyjeva.



V Kyjeve si chcú Merz, Macron, Starmer a Tusk okrem rokovaní so Zelenským pripomenúť aj obete vojny. Pre nového spolkového kancelára Merza je to po štyroch dňoch v úrade po Paríži, Varšave a Bruseli už štvrté hlavné mesto, ktoré navštívil.



Cieľom Merza je, aby Nemecko na seba prevzalo opäť viac zodpovednosti na medzinárodnej úrovni. Francúzsko, Poľsko a Veľkú Britániu pritom stále častejšie označuje za najdôležitejších partnerov v Európe, píše DPA.