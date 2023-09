Lídri G20 odsúdili použitie sily na Ukrajine s cieľom získať územia

Naí Dillí 9. septembra (TASR) - Lídri členských krajín zoskupenia G20 sa v sobotu na summite v indickom Naí Dillí dohodli na spoločnej deklarácii, v ktorej odsúdili použitie sily na Ukrajine s cieľom získať tam územia, ale nemenovali Rusko. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Zdroje z prostredia rokovaní pre agentúru DPA už skôr uviedli, že lídri sa dohodli na kompromisnej formulácii o ruskej invázii na Ukrajinu.



Podľa AFP sa v spoločnom dokumente spomína "vojna na Ukrajine" s tom zmysle, že "všetky štáty" sa musia "zdržať vyhrážok alebo použitia sily s cieľom získať územie, lebo by to narušilo územnú celistvosť, suverenitu a politickú nezávislosť akéhokoľvek štátu".



Spoločná deklarácia sa vyslovene nezmieňovala o Rusku, na rozdiel od vlaňajšieho vyhlásenia na summite G20 na indonézskom ostrove Bali - v ňom lídri citovali rezolúciu OSN, ktorá "čo najdôraznejšie odsudzuje agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine".



Napriek všetkému poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan privítal znenie súčasnej deklarácie. "Z nášho pohľadu je to veľmi dobrá práca," povedal novinárom.



Deklarácia upevňuje zásady, že štáty nesmú použiť silu za účelom získať územie, že použitie jadrových zbraní je "úplne neprípustné" a že "spravodlivý mier musí byť založený na princípoch Charty OSN vrátane princípov suverenity a územnej celistvosti", spresnil Sullivan.



"Útoky na civilnú infraštruktúru, vrátane energetickej infraštruktúry, musia prestať," dodal Sullivan.



India ako hostiteľská krajina summitu G20 sa ocitla v zradnej situácii v otázke vojny na Ukrajine. Balansuje totiž medzi tradičným spojenectvom s Moskvou, ktorá jej dodáva väčšinu zbraní a teraz aj zlacnenú ropu, a medzi svojím členstvom v zoskupení Štvorstranný bezpečnostný dialóg (QUAD). Tam sú spojencami Indie Spojené štáty, Japonsko a Austrália.



Indický premiér Naréndra Módí predtým v sobotu oznámil, že lídri G20 sa v Naí Dillí dohodli na spoločnej deklarácii aj napriek výrazným názorovým rozdielom v spojitosti s vojnou na Ukrajine. Podrobné znenie vyhlásenia však vtedy ešte nebolo zverejnené.