Lídri G20 sa pokúsia obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C

Rím 30. októbra (TASR) - Svetoví lídri sa na dvojdňovom summite skupiny G20 v Ríme dohodli, že zintenzívnia svoje úsilie v snahe obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. Vyplýva to z návrhu záverečného vyhlásenia dvojdňového summitu, z ktorého citovala v sobotu agentúra Reuters.



"Naďalej sme zaviazaní naplniť cieľ Parížskej dohody z roku 2015 a udržať nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, ako aj sa ďalej usilovať o to, aby tento nárast neprekročil hranicu 1,5 stupňa Celzia," píše sa v návrhu vyhlásenia.



V uvedenom dokumente podľa agentúry Reuters lídri tiež uznali, že dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do polovice tohto storočia má "kľúčový význam". Zároveň ide o cieľ, ku ktorému sa niektorí z najväčších producentov emisií uhlíka na svete doposiaľ nezaviazali.



Z návrhu vyhlásenia podľa agentúry Reuters ďalej vyplýva, že lídri skupiny 20 najväčších ekonomík podporia plán Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na zavedenie globálnej minimálnej firemnej dane vo výške 15 %. Daň by mohla začať platiť už v roku 2023.



Záverečné vyhlásenie lídrov samitu skupiny G20 by malo byť formálne prijaté v nedeľu.



Podľa agentúry DPA sa lídri v sobotu najskôr odfotili sami, potom však na pódium prizvali aj záchranárov a zdravotníkov a odfotili sa tiež spoločne s nimi. Vyjadrili im tým úctu a poďakovanie za nasadenie počas koronavírusovej pandémie.



V piatok sa ministri zdravotníctva a financií skupiny G20 na stretnutí v Ríme dohodli, že podniknú kroky na to, aby sa zabezpečilo, že do polovice roka 2022 bude proti koronavírusu zaočkovaných 70 percent svetovej populácie. Zároveň chcú vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa má zaoberať bojom s budúcimi pandémiami