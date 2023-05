Lídri G7 budú v Hirošime diskutovať o mierovom summite o Ukrajine

Hirošima 18. mája (TASR) - Lídri skupiny najvyspelejších krajín sveta (G7) budú v Japonsku koncom týždňa diskutovať aj o usporiadaní medzinárodného mierového summitu o Ukrajine. Vo štvrtok to uviedol predstaviteľ Európskej únie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Lídri skupiny G7 stretnú v japonskej Hirošime 19.-21. mája.



Krajiny G7 plánujú na summite rokovať aj o obmedzení vývozu diamantov z Ruska. Sankcie v tejto záležitosti by mali prísť v neskoršej fáze ako trest za pokračovanie v invázii na Ukrajinu, povedalo pre agentúru DPA niekoľko diplomatov.



"Môžete očakávať, že sa to bude spomínať aj v komuniké G7," uviedol predstaviteľ EÚ novinárom počas brífingu. K dohode o vývoze diamantov ešte v Hirošime podľa neho nedôjde, ale otvorí sa cesta na vytvorenie systému pre uplatňovanie takýchto obmedzení.



Podľa predstaviteľa EÚ prioritou lídrov G7 bude zastaviť obchádzanie už existujúcich sankcií proti Rusku.



Do skupiny G7 patria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA.