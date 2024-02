Lídri G7 chcú zvyšovať cenu, ktorú Rusko platí za vojnu na Ukrajine

Rím/Kyjev 24. februára (TASR) – Krajiny skupiny G7 budú posilňovať opatrenia voči Rusku v dôsledku jej invázie na Ukrajinu. Uviedli to ich lídri v sobotňajšom vyhlásení, vydanom na druhé výročie začiatku vojny. Moskvu tiež vyzvali, aby plne objasnila smrť väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Budeme pokračovať vo zvyšovaní ceny ruskej vojny, znižovať zdroje príjmov Ruska a brániť mu v budovaní jeho vojenskej mašinérie," uvádza sa vo vyhlásení G7. Skupina zároveň odsúdila podporu, ktorú Rusku vo vojne na Ukrajine poskytujú Čína a Irán.



"Vyzývame ruskú vládu, aby plne objasnila okolnosti smrti (Navaľného)," uviedli lídri G7. "Vzdáme tiež hold mimoriadnej odvahe Alexeja Navaľného a stojíme pri jeho manželke, deťoch a blízkych. Obetoval svoj život v boji proti korupcii Kremľa a za slobodné a spravodlivé voľby v Rusku."



Lídri G7 hovorili v sobotu na videokonferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten im povedal, že Ukrajina sa na nich spolieha, pokiaľ ide o včasné dodávky vojenskej pomoci.



Videokonferenciu v mene predsedníckej krajiny G7 otvorila talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá v sobotu spolu s ďalšími západnými predstaviteľmi navštívila Kyjev.



Účastníkom povedala, že ruský prezident Vladimir Putin si po Ukrajine "vyhliadol" ďalšie neďaleké krajiny. Jeho plány na bleskovú vojnu však podľa nej nezohľadnili húževnatosť Ukrajincov a jednotu Západu, čo označila na dva prvky, prečo neboli tieto plány úspešné.



Meloniová uviedla, že Rusko na Ukrajine napriek svojej propagande o opaku nevíťazí. "Musíme oveľa lepšie vysvetľovať, že súčasná situácia v tomto konflikte je naším víťazstvom, ukrajinským víťazstvom," dodala s tým, že potrebné je aj účinnejšie vysvetľovať, prečo je odhodlanie Ukrajiny a jej spojencov zásadné pre všetkých. "Pretože len málokomu by prospel svet bez pravidiel, v ktorom by vládla len vojenská sila a kde by každému štátu hrozilo, že by ho napadol sused," citovala ju agentúra ANSA.