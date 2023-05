Lídri G7 odsúdili brutálnu vojnu Ruska proti Ukrajine, žiadajú mier

Hirošima 20. mája (TASR) - Lídri skupiny najvyspelejších krajín G7 "čo najdôraznejšie" odsúdili "brutálnu" vojnu Ruska na Ukrajine a označili ju za vážne porušenie medzinárodného práva. Lídri to uviedli v sobotu na summite v japonskom meste Hirošima v pasáži záverečného vyhlásenia venovanej ruskej vojne na Ukrajine, informoval portál britského denníka The Guardian.



V časti vyhlásenia o Rusku svetoví lídri vyzvali na "spravodlivý a trvalý mier" a zopakovali svoj zámer poskytovať Ukrajine vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc.



Lídri G7 v pasáži svojho komuniké napísali: "Znova čo najdôraznejšie odsudzujeme útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, ktorá predstavuje vážne porušenie medzinárodného práva vrátane Charty OSN. Brutálna útočná ruská vojna je vážnou hrozbou pre celý svet, pretože porušuje základné normy, pravidlá a zásady medzinárodného spoločenstva. Potvrdzujeme svoju neutíchajúcu podporu Ukrajine, ktorá bude trvať dovtedy, kým nenastane úplný, spravodlivý a trvalý mier."



Ďalej uviedli: "Vydali sme vyhlásenie lídrov G7 o Ukrajine, ktoré obsahuje jasný zámer a konkrétne činy, ako to (mier) dosiahnuť. Zaväzujeme sa, že zosilníme svoju diplomatickú, finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu Ukrajiny, zvýšime (ekonomické) straty Ruska a tých aktérov, ktorí mu pomáhajú vo vojne, a budeme pokračovať v riešení negatívnych dôsledkov vojny pre zvyšok sveta, predovšetkým pre najzraniteľnejších ľudí."



Na summit G7 v Hirošime pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavnou témou trojdňového stretnutia (19. - 21. mája) je práve vojna na Ukrajine. Viaceré krajiny už pred začiatkom rokovaní oznámili nové sankcie voči Rusku s cieľom oslabiť jeho schopnosť financovať túto vojnu. Lídri G7 v Hirošime v piatok tiež schválili nové sankcie proti Rusku - tie podľa nich "vyhladujú" ruskú vojnovú mašinériu, ktorá nebude mať prístup k technológiám, službám a priemyselným produktom G7.



Lídri diskutovali na summite aj o mocenských ambíciách Číny v indicko-tichomorskom regióne a tiež k tomu vydali vyhlásenie.



Do skupiny G7 patria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA.