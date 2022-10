Lídri G7: Putin musí niesť zodpovednosť za raketové útoky na Ukrajinu

Berlín 11. októbra (TASR) - Lídri zoskupenia G7 v utorok vyhlásili, že ruský prezident Vladimir Putin musí niesť zodpovednosť za najnovšie raketové útoky na viaceré ukrajinské mestá. Uviedli to v spoločnom vyhlásení po rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čo najdôraznejšie odsudzujeme tieto útoky a pripomíname, že nerozlišujúce útoky na nevinné civilné obyvateľstvo predstavujú vojnový zločin," píše sa v spoločnom vyhlásení lídrov G7.



Lídri G7 zároveň uviedli, že oznámenie bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o nasadení spoločnej bojovej operačnej skupiny s Ruskom na západných hraniciach Bieloruska je novým príkladom "spolupodieľania" sa Minska na činoch Moskvy. G7 preto na Lukašenka nalieha, aby "dodržiaval svoje záväzky podľa medzinárodného práva", píše sa vo vyhlásení.



Sedem najvyspelejších ekonomík sveta Zelenského uistilo o neochvejnom záväzku poskytovať Ukrajine podporu, ktorú potrebuje na udržanie suverenity a územnej celistvosti. Prisľúbili pokračujúcu "finančnú, humanitárnu, vojenskú, diplomatickú a právnu pomoc" a dodali, že budú stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné.



Lídri G7 zároveň podporili ukrajinského prezidenta, aby stanovil podmienky Ukrajiny pre akékoľvek nadchádzajúce mierové rozhovory s Ruskom. Žiadna krajina nechce mier viac ako Ukrajina, ktorej obyvatelia utrpeli v dôsledku ruskej agresie nespočetné zverstvá, dodali.



Vyjadrili "solidaritu" s Ukrajinou a uviedli, že vítajú Zelenského "pripravenosť na spravodlivý mier". Ten by mal zahŕňať rešpektovanie ochrany územnej celistvosti a suverenity na základe Charty OSN a tiež zabezpečenie sebaobrany Ukrajiny v budúcnosti. Okrem toho by akákoľvek dohoda musela zabezpečiť "obnovu Ukrajiny a jej rekonštrukciu, vrátane preskúmania spôsobov, ako to urobiť s ruskými finančnými prostriedkami", píše sa vo vyhlásení.