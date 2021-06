Lídri G7 sa dohodli na vakcínach pre chudobné krajiny

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson (vľavo) a americký prezident Joe Biden 10. júna 2021. Foto: TASR/AP

Carbis Bay 13. júna (TASR) - Lídri skupiny G7 sa dohodli, že dodajú chudobnejším krajinám miliardu dávok vakcín proti covidu a že zintenzívnia boj proti klimatickým zmenám. Podporili tiež zavedenie zavedenie minimálneho 15-percentného globálneho zdanenia veľkých nadnárodných spoločností a kritizovali nedemokratické praktiky Číny a Ruska." uvádza sa podľa agentúry AFP v záverečnom komuniké summitu, ktorý prebiehal od piatku v letovisku Carbis Bay na juhozápade Anglicka.Lídri G7 sa dohodli, že chudobnejším krajinám sveta dodajú počas nasledujúceho roka viac ako miliardu dávok vakcín proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Podľa aktivistov však tento prísľub nie je ani zďaleka dostatočný a na ukončenie pandémie vo svete by bolo podľa nich potrebných minimálne 11 miliónov dávok.Rovnako nedostačujúce sú podľa aktivistov aj prísľuby G7 o zvýšení pomoci pre krajiny najviac postihnuté dôsledkami klimatických zmien, o znižovaní uhlíkových emisií a investícií do fosílnych palív, ako aj o postupnom obmedzovaní využívania uhlia a áut so spaľovacími motormi.Samotní účastníci summitu však označili svoju schôdzku za úspešnú. Americký prezident Joe Biden ju označil za "", pričom hovoril o návrate USA na globálnu politickú scénu." vyhlásil Biden pred odchodom z dejiska summitu.O úspešných rokovaniach hovorila aj dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová, pre ktorú to bolo posledné stretnutie s kolegami s G7. Summit podľa nej priniesol "" do riešenia hlavných problémov súčasného sveta.Hostiteľ schôdzky v Cornwalle, britský premiér Boris Johnson ako úspech summitu vyzdvihol dohodnuté záväzky v oblasti ekonomickej obnovy po pandémii koronavírusu, ktoré zahŕňajú aj podporu vzdelávania dievčat vo svete.Zásluhou Joea Bidena sa do záverečného vyhlásenia dostali aj konkrétne kritické vyjadrenia na adresu Číny, ktorej lídri vyčítali porušovanie ľudských práv a využívanie nútenej práce v regióne Sin-ťiang a obmedzovanie slobôd v Hongkongu. Dohodli sa tiež, že budú spoločne čeliť "" Pekingu a naliehali Čínu, aby umožnila ďalšie medzinárodné skúmanie pôvodu súčasnej pandémie.Od Ruska lídri G7 požadovali, aby "" vysvetlilo podozrenia z používania zakázaných chemických látok na svojom území. Odsúdili tiež zásahy voči ruskej opozícii a nezávislým médiám a vyzvali Moskvu na vyšetrenie kybernetických útokov, z ktorých sú podozriví proruskí hackeri. Kremeľ tiež podľa lídrov G7 musí prestať s aktivitami, ktorých cieľom je destabilizácia iných krajín a zasahovanie do ich demokratických systémov. Zároveň však deklarovali záujem o budovanie "" a spoluprácu na otázkach spoločného záujmu.