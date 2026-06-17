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Lídri G7 sľúbili Ukrajine nové zbrane
Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny.
Autor TASR
Évian-les-Bains 17. júna (TASR) - Lídri štátov a vlád krajín G7 v stredu potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Lídri krajín G7, ktorí sa zišli na summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, v spoločnom vyhlásení schválenom v utorok večer potvrdili solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý „trpí útokmi na svoju kritickú infraštruktúru a kultúrne dedičstvo“, vyzdvihli úspechy Ukrajiny na bojiskách a zaviazali sa podporiť ju prostredníctvom dodávok zbraní protivzdušnej obrany a ďalších systémov, ako aj protiraketových striel a zbraní s dlhým doletom.
Najvyšší predstavitelia G7 sú zároveň „pripravení zvážiť“ udelenie licencií na vojenskú výrobu pre Ukrajinu, pre ktorú dodávky amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot zostávajú životne dôležité.
V texte vyhlásenia sa zdôrazňuje aj dôležitosť energetickej odolnosti krajiny. Lídri prisľúbili Kyjevu podporu, ktorá mu pomôže prekonať budúcu zimu.
Štáty G7 sa tiež zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a sprísniť sankcie voči Moskve vrátane opatrení zameraných na ropný a plynárenský sektor.
Lídri zároveň vyjadrili podporu dohode amerického prezidenta Donalda Trumpa o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Podľa nich je „teraz správny čas na prijatie ďalších opatrení“ vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch.
Trump v utorok avizoval, že Washington bude čoskoro môcť opätovne zaviesť sankcie na ruský vývoz energonosičov, ktorý bol dočasne pozastavený. Zdôvodnil to očakávaním, že nová rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom umožní obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čím sa zmierni globálna energetická kríza.
Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny. Podľa nedávnych odhadov jej od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla vojenskú a finančnú pomoc v hodnote približne 200 miliárd eur. Od júna má navyše začať plynúť ďalšia pôžička vo výške 90 miliárd eur. Spojené štáty poskytli Kyjevu pomoc v celkovom objeme približne 115 miliárd eur.
Európska únia od začiatku vojny schválila už 21 balíkov sankcií proti Rusku. Najnovší z nich je okrem iného zameraný na export ruskej ropy a na tzv. tieňovú flotilu používanú na obchádzanie sankcií.
Lídri krajín G7, ktorí sa zišli na summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, v spoločnom vyhlásení schválenom v utorok večer potvrdili solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý „trpí útokmi na svoju kritickú infraštruktúru a kultúrne dedičstvo“, vyzdvihli úspechy Ukrajiny na bojiskách a zaviazali sa podporiť ju prostredníctvom dodávok zbraní protivzdušnej obrany a ďalších systémov, ako aj protiraketových striel a zbraní s dlhým doletom.
Najvyšší predstavitelia G7 sú zároveň „pripravení zvážiť“ udelenie licencií na vojenskú výrobu pre Ukrajinu, pre ktorú dodávky amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot zostávajú životne dôležité.
V texte vyhlásenia sa zdôrazňuje aj dôležitosť energetickej odolnosti krajiny. Lídri prisľúbili Kyjevu podporu, ktorá mu pomôže prekonať budúcu zimu.
Štáty G7 sa tiež zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a sprísniť sankcie voči Moskve vrátane opatrení zameraných na ropný a plynárenský sektor.
Lídri zároveň vyjadrili podporu dohode amerického prezidenta Donalda Trumpa o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Podľa nich je „teraz správny čas na prijatie ďalších opatrení“ vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch.
Trump v utorok avizoval, že Washington bude čoskoro môcť opätovne zaviesť sankcie na ruský vývoz energonosičov, ktorý bol dočasne pozastavený. Zdôvodnil to očakávaním, že nová rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom umožní obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čím sa zmierni globálna energetická kríza.
Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny. Podľa nedávnych odhadov jej od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla vojenskú a finančnú pomoc v hodnote približne 200 miliárd eur. Od júna má navyše začať plynúť ďalšia pôžička vo výške 90 miliárd eur. Spojené štáty poskytli Kyjevu pomoc v celkovom objeme približne 115 miliárd eur.
Európska únia od začiatku vojny schválila už 21 balíkov sankcií proti Rusku. Najnovší z nich je okrem iného zameraný na export ruskej ropy a na tzv. tieňovú flotilu používanú na obchádzanie sankcií.