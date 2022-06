Lídri G7 vytvoria klimatický klub na boj s globálnym otepľovaním

Elmau 28. júna (TASR) - Lídri siedmich hospodársky najvyspelejších štátov sveta združených v skupine G7 založia do konca tohto roka tzv. klimatický klub, ktorého cieľom je umožniť krajinám koordinovať a urýchliť snahy o zvládnutie globálneho otepľovania. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia zverejneného v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zmienený klub bude otvorený pre všetky krajiny, ktoré sa zaviazali k cieľu Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na úroveň 1,5 stupňa Celzia a tiež k dosiahnutiu tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Na založení tohto klubu sa lídri skupiny G7 dohodli počas posledného dňa trojdňového summitu v Bavorských Alpách v Nemecku.



Nemecký spolkový kancelár a usporiadateľ summitu Olaf Scholz uviedol, že klub umožní krajinám zrýchliť prijímanie klimatických opatrení a zároveň sa vyhnúť konkurenčnej nevýhode. "Zhodli sme sa na tom, že dosiahnutie našich klimatických cieľov potrebuje väčšiu ctižiadostivosť," uviedol Scholz.



Podľa Scholza chce skupina G7 zaistiť, že krajiny si nebudú navzájom rivalmi a zároveň sa ani jedna od druhej neizolujú pri vypracúvaní svojich národných stratégií zameraných na dekarbonizáciu svojich ekonomík.



Nemecký kancelár tiež zdôraznil, že klub nie je vyhradený iba pre členov skupiny G7, ale je otvorený aj pre mnohé iné krajiny.



Ochrancovia životného prostredia však avizovaný klub kritizujú ako pomerne vágny. Tvrdia tiež, že jeho založenie vlastne nie je potrebnné vzhľadom na to, že už existuje dostatok medzinárodných platforiem pre klimatickú spoluprácu.