Lídri hlavných strán vyzvali na spoluprácu proeurópskych síl

Brusel 27. mája (TASR) - Lídri dvoch hlavných európskych politických skupín po eurovoľbách vylúčili spoluprácu s krajne pravicovými stranami a vyzvali na zjednotenie proeurópskych síl v Európskom parlamente (EP). Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP) a jej kandidát na predsedu budúcej eurokomisie Manfred Weber vyhlásil, že nastal čas na zjednotenie všetkých síl, ktoré si "želajú silnú EÚ".



"Sme svedkami toho, že slabne politický stred... Takže by som chcel požiadať o to, aby sme odteraz spojili svoje sily," vyhlásil v nedeľu Weber, pričom konkrétne spomenul možnosť spolupráce ľudovcov s liberálmi a socialistami.



Reagoval tak na prvé čiastkové výsledky eurovolieb, ktoré potvrdili oslabenie oboch hlavných politických skupín a posilnenie liberálov a zelených. Zisky zaznamenali aj euroskeptické a populistické strany.



Weber však zároveň vylúčil možnosť spoločného postupu "s tými, ktorí chcú zničiť Európu" a ktorí "neveria v budúcnosť Európskej únie".



V podobnom zmysle sa vyjadril aj volebný líder európskych socialistov a Weberov hlavný rival v súboji o post šéfa eurokomisie Frans Timmermans. Ten sa chce podľa vlastných slov spoločne s progresívnymi stranami pokúsiť "vytvoriť program, ktorý bude reagovať na túžby, sny a v niektorých ohľadoch aj na obavy našich európskych spoluobčanov".



Podľa aktuálnych predbežných výsledkov eurovolieb by EPP mala získať v novom europarlamente 179 z 751 kresiel. Na druhom mieste sa so 150 mandátmi umiestnila Timmermansova Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D). Oslabenie pozícií oboch dominantných politických skupín znamená, že už spoločne nebudú mať v EP tradičnú väčšinu hlasov.



Svoje postavenie si výrazne upevnila Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá by mala získať približne 107 kresiel. Na štvrtok mieste skončila frakcia Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA) so 70 kreslami.



Rôzne populistické, euroskeptické a pravicové strany by mali mať v novom EP celkovo viac ako 110 poslancov. Líder talianskej Ligy Severu Matteo Salvini dúfa, že nacionalisti a populisti napokon obsadia v 751-člennom parlamente minimálne 150 kresiel, píše agentúra AP.