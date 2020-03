Lídri inštitúcií EÚ navštívili grécko-turecké pohraničie

Brusel/Atény 3. marca (TASR) - Podporu pre Grécko a snahu zabrániť viac ako 24.000 utečencom v pokuse o nelegálne prekročenie grécko-tureckých hraníc v utorok vyjadrili traja najvyšší lídri EÚ - predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli a predseda Európskej rady Charles Michel.



Lídrov troch euroinštitúcií na grécko-turecké hranice sprevádzal aj chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, ktorého krajina aktuálne predsedá v Rade EÚ.



Von der Leyenová gréckemu premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi prisľúbila, že Únia poskytne Grécku na pomoc pri zvládaní nárastu počtu migrantov prichádzajúcich z Turecka sumu 700 miliónov eur, pričom polovicu z tejto sumy môže uvoľniť ihneď.



"Je dôležité, že všetci traja predsedovia európskych inštitúcií navštívili grécko-tureckú hranicu, aby spoznali situáciu priamo na mieste. Chcel by som sa poďakovať gréckym občanom za podporu a obetavosť a naliehavo vyzývame turecké orgány, aby dodržiavali dohodu s EÚ. Aj naďalej sme otvorení dialógu," uviedol Sassoli v správe pre médiá. Upozornil, že EÚ naliehavo potrebuje stratégiu napríklad na ochranu tisícov maloletých migrantov bez sprievodu dospelých, ktorí dorazili na európske pobrežie. "Európske vlády musia preukázať oveľa väčšiu štedrosť a solidaritu s deťmi v zúfalej núdzi," skonštatoval.



Podľa jeho slov súčasné dianie na grécko-tureckej hranici dokazuje viac ako kedykoľvek predtým potrebu spoločnej európskej migračnej politiky. "Šokuje ma, že mnoho európskych vlád toto ignoruje," opísal situáciu. A dodal, že z pohľadu EP každý, kto príde do Grécka, Talianska, na Maltu či do Španielska, prišiel do Európy. "Vyzývam európskych lídrov, aby s nami konštruktívne spolupracovali s cieľom nájsť riešenie spravodlivého prerozdelenia ľudí v núdzi," odkázal Sassoli a pripomenul, že EÚ je globálnym lídrom v oblasti ochrany ľudských práv.



Michel v tejto súvislosti pripomenul, že grécke hranice sú vonkajšie európske hranice, a spresnil, že to, čo robia Gréci na ich ochranu, je dôležité nielen pre Grécko, ale aj pre budúcnosť EÚ ako takej.



"Náš spoločný pobyt vo vašej krajine je veľmi silným odkazom, ktorý by sme chceli poslať Grékom, európskym občanom a zvyšku sveta. Sme spolu, pretože si myslíme, že ochrana hraníc je nevyhnutná," vysvetlil predseda Európskej rady.



Pripomenul, že úloha gréckej vlády je "veľmi komplexná", lebo nejde len o ochranu hraníc Únie, ale zároveň aj o dodržiavanie medzinárodného práva a ľudských práv.



Michel nezabudol zdôrazniť, že EÚ bude aj naďalej implementovať dohodu o zastavení migrácie s Tureckom, z marca 2016. Do Ankary odkázal, že Únia očakáva, že aj turecká strana bude rešpektovať túto dohodu a v nej zahrnutú spoločnú politickú deklaráciu.



