Lídri inštitúcií EÚ opakovane vyjadrili podporu Ukrajine

Brusel 24. augusta (TASR) - Lídri inštitúcií EÚ vo štvrtok zablahoželali Ukrajine pri príležitosti 32. výročia získania nezávislosti a opätovne vyjadrili podporu Európskej únie Ukrajincom v ich boji proti ruskej invázii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predseda Európskej rady Charles Michel vo videoposolstve na sociálnej sieti X (predtým Twitter) Ukrajincom odkázal, že EÚ je s nimi a bude ich podporovať dovtedy, kým to bude potrebné.



"Ste členmi našej európskej rodiny a vaša budúcnosť je s nami. Vlajka EÚ bude viať nad vaším slobodným a zvrchovaným národom," uviedol Michel.



"Sila Ukrajiny spočíva v jej ľude, v odvahe, sile a vytrvalosti pre budúcnosť mieru a prosperity v zjednotenej Európe," uviedla predsedníčka Európskej komisie v odkaze pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a občanov Ukrajiny, ktorí sú podľa jej slov "inšpiráciou pre všetkých Európanov". "Nech žije Ukrajina!" dodala predsedníčka EK.



Von der Leyenová odetá v modro-žltom oblečení tiež zdôraznila, že EÚ bude stáť po boku Ukrajincov dovtedy, kým ich krajina nebude slobodná, a vyjadrila presvedčenie, že "spoločne dosiahneme spravodlivý a trvalý mier".



Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová cez videopríhovor zaželala Ukrajincom mier, slobodu, spravodlivosť a prosperujúcu európsku budúcnosť.



"Vaša odvaha a odhodlanie čeliť agresii sú inšpiráciou pre Európu a pre svet. Dnes sme s vami a budeme s vami dovtedy, kým to bude potrebné," spresnila šéfka europarlamentu.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pripomenul, že 24. augusta tohto roka si Ukrajina pripomína 32 rokov od získania nezávislosti. Takisto však uplynulo už viac ako deväť rokov odvtedy, čo Rusko narušilo suverenitu Ukrajiny (nelegálnym anektovaním polostrova Krym) a 18 mesiacov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



"Ukrajinci každý deň statočne bojujú za svoju slobodu a nezávislosť, za demokraciu a za hodnoty, ktoré všetci ochraňujeme. Ukrajina sa transformuje prostredníctvom kľúčových reforiem a napreduje na ceste stať sa členom EÚ. Toto je budúcnosť Ukrajiny a my v Únii Ukrajinu podporujeme a budeme v tom pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné," vyhlásil Borrell.



K oslave 32. výročia získania nezávislosti Ukrajiny sa európske inštitúcie pripojili aj tým, že už v stredu večer svoje budovy vysvietili na modro a žlto a zdieľali tieto zábery na sociálnych sieťach.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)