Lídri inštitúcií EÚ zdôraznili úlohu občanov v diskusiách o budúcnosti

Brusel 10. marca (TASR) - Lídri troch hlavných inštitúcií EÚ zdôraznili úlohu občanov pri debatách o budúcnosti Európy. Urobili ta pri príležitosti stredajšieho podpísania spoločného vyhlásenia o Konferencii o budúcnosti Európy, do ktorej sa budú môcť so svojimi podnetmi zapojiť občania z každej členskej krajiny Únie.



Signatármi spoločného vyhlásenia sú predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda EP David Sassoli a v mene portugalského predsedníctva v Rade EÚ portugalský premiér António Costa.



Sassoli vo svojom príhovore vyhlásil, že konferencia bude "jedinečnou príležitosťou formovať budúcnosť Európy" a vyzval všetkých občanov krajín EÚ, aby sa týchto diskusií a do budovania budúcej Európy zapojili.



Costa vystupujúci v mene Rady EÚ skonštatoval, že zvolaním konferencie bolo Európanom vyslané posolstvo dôvery a nádeje do budúcna. "Dôvery v to, že prekonáme pandémiu aj súvisiacu krízu a nádeje, že sa nám spolu podarí vybudovať spravodlivú, zelenú a digitálnu európsku budúcnosť," vyhlásil.



Aj Von der Leyenová vyzvala všetkých Európanov, aby počas nadchádzajúceho dvojročného procesu diskusií dali najavo, v akej Európe chcú žiť a pôsobiť. "Očakávania občanov sú jasné: Chcú, aby ich hlas v otázkach dôležitých pre ich životy v budúcej Európe naozaj zavážil. Aj náš dnešný prísľub je úplne jasný: budeme počúvať. A potom pristúpime k činom," zdôraznila šéfka eurokomisie.



Konferencia chce umožniť občanom, aby zohrávali významnejšiu úlohu pri formovaní politík a cieľov EÚ a zlepšovaní odolnosti Únie voči hospodárskym aj zdravotným krízam.



V spoločnom vyhlásení lídrov inštitúcií EÚ sa uvádza neúplný zoznam možných tém konferencie, ktorými sú: zdravie, zmena klímy, sociálna spravodlivosť, digitálna transformácia, úloha EÚ vo svete a posilnenie demokratických procesov EÚ. O konkrétnych témach, o ktorých bude konferencia diskutovať, napokon rozhodnú zúčastnení občania.











