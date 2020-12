Krajiny Irán a Afganistan spája prvá železničná trať

Teherán/Kábul 10. decembra (TASR) - Prezidenti Iránu a Afganistanu vo štvrtok slávnostne otvorili prvú železničnú trať medzi oboma susednými krajinami. Teherán zdôraznil, že sa mu tento projekt podarilo zrealizovať aj napriek sankciám, ktoré na Irán uvalila administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje agentúra AP.



Nová trať spájajúca východ Iránu so západom Afganistanu meria 140 kilometrov. Podľa AP sa toto železničné spojenie môže stať kľúčovou dopravou tepnou pre vnútrozemský Afganistan, v ktorom desaťročia vojen zabrzdili aj rozvoj dopravnej infraštruktúry.



V budúcnosti sa počíta s predĺžením trate o ďalších 85 kilometrov, až do tretieho najväčšieho afganského mesta Herát.



Obe strany si od projektu sľubujú rozvoj regionálneho obchodu. Od roku 2007 bolo na tento účel preinvestovaných 75 miliónov dolárov. Výstavbu na oboch úsekoch trate, teda aj na afganskej strane, financoval Irán.



Iránsky prezident Hasan Rúhání vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie označil otvorenie železničného spojenia za historický deň vo vzťahoch oboch krajín. Zdôraznil tiež, že Iránu sa projekt podarilo zrealizovať i navzdory americkým sankciám, ktoré Trump uvalil na islamskú republiku pre jej jadrový program.



Afganský prezident Ašraf Ghaní označil novú trať za "vzácny dar od Iránu". Podľa jeho slov prispeje k obnoveniu tzv hodvábnej cesty, starobylej obchodnej trasy, ktorá spájala Európu s Čínou.



V rámci štvrtkového slávnostného otvorenia boli z oboch krajín vypravené na novú trať nákladné vlaky.



Irán má podľa agentúry AP ambíciu stať sa dôležitým regionálnym dopravným uzlom a v rámci týchto snách chce prepojiť okolité štáty so svojimi prístavmi v Perzskom a Ománskom zálive. Teherán má železničné spojenie už s väčšinou svojich susedov vrátane Turkménska, Pakistanu a Turecka.