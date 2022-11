Lídri juhovýchodnej Ázie schválili vstup Východného Timoru do ASEAN-u

Phnom Pénh 11. novembra (TASR) - Lídri Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) "v princípe" odsúhlasili budúce členstvo Východného Timoru v tomto regionálnom zoskupení. Uvádza sa to vyhlásení, ktoré v piatok zverejnili lídri ASEAN-u rokujúci na summite v kambodžskej metropole Phnom Pénh. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Východný Timor patrí medzi najmladšie štáty sveta. Táto malá ostrovná krajina získala nezávislosť od Indonézie len v roku 2002. Po vstupe do ASEAN-u sa stane v poradí 11. členom tohto združenia.



Účastníci summitu v Kambodži sa dohodli na tom, že vypracujú "cestovnú mapu" založenú na jasne stanovených kritériách, na základe ktorej by mal Východný Timor získať plné členstvo v ASEAN-e. Ostatné členské krajiny v tejto súvislosti poskytnú východotimorskej vláde všetku potrebnú pomoc.



V súčasnosti má 1,3-miliónový Východný Timor v ASEAN-e len štatút pozorovateľa, ktorý sa môže zúčastňovať na plenárnych zasadnutiach združenia.



O členstvo v Združení krajín juhovýchodnej Ázie sa východotimorská vláda uchádza už viac než desať rokov. Krajiny ASEAN-u však doposiaľ podmieňovali členstvo Východného Timoru zlepšením tamojšej ekonomickej a politickej situácie, píše DPA.