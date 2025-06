Lídri juhovýchodnej Európy na summite v Odese odsúdili ruskú inváziu

Odesa 11. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal v stredu v Odese lídrov niekoľkých krajín juhovýchodnej Európy len niekoľko hodín po tom, čo sa toto prístavné mesto stalo terčom ruských útokov. Lídri na summite podpísali vyhlásenie odsudzujúce ruskú inváziu, v ktorom okrem iného vyzvali na vstup Ukrajiny do NATO a odsúdili vojnové zločiny spáchané Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na zasadnutí sa zúčastnili aj lídri z Rumunska, Chorvátska, Moldavska a Grécka. Ukrajinu navštívil aj srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý dlhodobo udržiava úzke vzťahy s Ruskom, píše AFP. Išlo o jeho prvú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Vučič na Ukrajine vyhlásil, že podporuje územnú celistvosť krajiny.



Podľa agentúry však Vučič nebol na zozname lídrov, ktorí podpísali spomínané vyhlásenie zverejnené kanceláriou ukrajinského prezidenta.



Lídri vo vyhlásení vyzvali Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny a odsúdili tiež „deportáciu tisícov ukrajinských civilistov vrátane detí“ zo strany Ruska.



„Slobodná, mierová a prosperujúca Európa nie je možná bez slobodnej, mierovej a prosperujúcej Ukrajiny,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Zelenskyj na úvod stretnutia vyzval na jednotu medzi lídrami regiónu. „Žiaľ, náš región je jedným z hlavných cieľov Ruska, hlavných cieľov na vyvolanie chaosu,“ povedal ukrajinský prezident. „Už predtým sme to videli, naprieč Balkánom, kde Rusko podnecovalo etické napätie, sabotáž a dokonca aj pokusy o prevrat,“ pokračoval Zelenskyj.



„Boli sme svedkami pokusov o manipuláciu verejnej mienky v Rumunsku, s účasťou Moskvy. A už tri desaťročia sa Rusko usiluje udržať Moldavsko v chudobe a nestabilite, aby ho úplne dostalo pod svoju kontrolu,“ dodal.



Odesa - miesto konania stredajšieho summitu - je počas viac ako tri roky trvajúcej vojny opakovane terčom ruských útokov dronmi a raketami, pripomína AFP. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v stredu informovalo, že počas nočného dronového útoku došlo k poškodeniu domovov, civilných lodí a skladov v Odeskej oblasti.



Kyjev po prvýkrát organizoval summit Ukrajina - juhovýchodná Európa v roku 2022 s cieľom posilniť vzťahy s týmto regiónom počas ruskej vojny. Minuloročný summit sa konal v chorvátskom Dubrovníku a Zelenskyj počas neho vyzval Európu na „zjednotenie“. Taktiež vyzval Brusel, aby urýchlil proces prijímania nových členov do Európskej únie, a to vrátane Ukrajiny, pripomína AFP.