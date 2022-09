Lídri Kirgizska a Tadžikistanu nariadili stiahnutie vojakov od hraníc

Biškek/Dušanbe 16. septembra (TASR) - Prezidenti Kirgizska a Tadžikistanu Sadyr Žaparov a Emomali Rachmon nariadili jednotkám svojich krajín, aby sa stiahli z oblastí v okolí spoločnej hranice.



Urobili tak po tom, ako bola ohlásená dohoda o prímerí, ktoré by malo ukončiť niekoľkodňové pohraničné boje medzi oboma postsovietskymi stredoázijskými republikami.



Žaparov a Rachmon absolvovali v piatok spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na okraji summitu Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v Uzbekistane, informuje agentúra AFP.



"Najvyšší činitelia oboch krajín sa dohodli, že dajú zodpovedným orgánom pokyn dodržiavať prímerie a stiahnuť vojakov a techniku z línie kontaktu," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie kirgizského prezidenta.



Pohraničné boje, do ktorých obe strany nasadili aj ťažké zbrane, vrátane tankov a mínometov, si vyžiadali už najmenej tri obete na životoch a desiatky zranených.



Prímerie, ktoré dohodli poprední bezpečnostní činitelia Kirgizska a Tadžikistanu, vstúpilo do platnosti o 16.00 h miestneho času (12.00 h SELČ), uviedla kirgizská pohraničná stráž. Bezprostredne neboli informácie o tom, či sa dohodnuté prímerie aj dodržiava.



Zrážky na 1000 kilometrov dlhých spoločných hraniciach týchto dvoch bývalých sovietskych republík v Strednej Ázii sú pomerne časté, avšak zvyčajne sa ich podarí rýchlo deeskalovať, analyzuje Reuters. Dodáva však, že vlani viedli takmer k vypuknutiu rozsiahlejšieho vojenského konfliktu.



V oboch krajinách, ktoré majú blízke vzťahy s Moskvou, sa nachádzajú vojenské základne Ruska, ktoré tento týždeň vyzvalo Tadžikistan a Kirgizsko na ukončenie vojenskej konfrontácie.