Lídri Kórey a Japonska sa zhodli na rozvoji spolupráce

Na snímke japonská premiérka Sanae Takaičiová. Foto: TASR/AP

Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo poznačené historickými spormi, najmä kvôli japonskej okupácii Kórejského polostrova v rokoch 1910 až 1945.

Autor TASR
Kjongdžu 30. októbra (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong a nová japonská premiérka Sanae Takaičiová vo štvrtok zdôraznili význam rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré budú „orientované na budúcnosť“. Išlo o ich prvé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v meste Kjongdžu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

V rýchlo sa meniacom medzinárodnom a obchodnom prostredí musia Kórea a Japonsko – ako susedné krajiny s mnohými spoločnými črtami – viac než kedykoľvek predtým posilňovať vzájomnú, na budúcnosť orientovanú spoluprácu,“ vyhlásil juhokórejský prezident.

Japonská premiérka doplnila, že medzi oboma krajinami existujú „určité otázky, v ktorých sa nezhodnú práve preto, že sú susedmi“. „Zhodli sme sa, že by sme mali preukázať vodcovstvo a rozvíjať naše vzťahy stabilným a na budúcnosť zameraným spôsobom,“ uviedla Takaičiová, ktorá sa ujala funkcie minulý týždeň.

Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo poznačené historickými spormi, najmä kvôli japonskej okupácii Kórejského polostrova v rokoch 1910 až 1945. Po nástupe Takaičiovej do funkcie panovali obavy, že napätie medzi Soulom a Tokiom by sa mohlo opäť prehĺbiť, poznamenala AFP.
