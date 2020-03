Lídri krajín EÚ sa v utorok spoja počas krízovej videokonferencie

Brusel 16. marca (TASR) - Šéfovia štátov a vlád členských krajín Európskej únie uskutočnia v utorok krízovú videokonferenciu s cieľom koordinovať kroky v boji proti šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



"Hlavnými témami sú zabránenie šíreniu nákazy, poskytnutie dostatočného množstva zdravotníckych pomôcok, podpora výskumu a zníženie ekonomického dosahu," napísal na Twitteri šéf Európskej rady Charles Michel.



Keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) momentálne za epicentrum nákazy považuje Európu, Brusel sa usiluje koordinovať spoločnú reakciu jednotlivých krajín.



Ako však poznamenala AFP, niektoré štáty už prijali unilaterálne kroky a uzavreli svoje hranice alebo zaviedli prísnejšie hraničné kontroly, a to i napriek výzvam lídrov EÚ volajúcich po spoločnom postupe.



V pondelok sa zase koná videokonferencia lídrov krajín G7 a prostredníctvom on-line prenosu sa spoja aj ministri financií krajín patriacich do eurozóny, aby hovorili o pripravovanom finančnom balíku na podporu ekonomiky.