Lídri krajín MED9 zdôraznili potrebu investícií do výskumu
Slovinský premiér a hostiteľ summitu Robert Golob označil konkurencieschopnosť za rozhodujúcu pre zachovanie sociálneho zabezpečenia a budúci rozvoj v Európe.
Autor TASR
Portorož 20. októbra (TASR) - Lídri deviatich stredomorských členských štátov Európskej únie na pondelkovom summite MED9 v slovinskom Portoroži zdôraznili, že investície do výskumu a technológií sú kľúčové pre posilnenie európskej konkurencieschopnosti. Podporili tiež implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry STA.
Lídri krajín MED9 (Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Slovinsko a Španielsko) za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej diskutovali o posilnení európskej konkurencieschopnosti.
Slovinský premiér a hostiteľ summitu Robert Golob označil konkurencieschopnosť za rozhodujúcu pre zachovanie sociálneho zabezpečenia a budúci rozvoj v Európe. Ako jednu z okamžitých priorít spomenul prekonanie medzery vo výskume a inováciách a zdôraznil význam investícií do výskumu a technológií.
Krajiny MED9 sa venovali aj otázkam energetickej infraštruktúry, pričom najväčšie obavy vyvolali vysoké ceny energií. „Zelená transformácia a investície do obnoviteľných zdrojov predstavujú najudržateľnejšiu cestu k zabezpečeniu nezávislosti, európskej autonómie a zníženiu cien,“ vyhlásil Golob. Pokiaľ ide o zelenú transformáciu, MED9 sa zasadzuje za flexibilný prístup zameraný na jednotlivé odvetvia, doplnil.
Počas pracovného obeda predstavitelia deviatich krajín diskutovali s jordánskym kráľom Abdalláhom II. o situácii v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu a ocenili úlohu Jordánska v regióne. „Jordánsko má našu plnú podporu teraz aj do budúcna. Spolu s Jordánskom chce EÚ byť v regióne aktívnejšia,“ poznamenal Golob.
Zoskupenie MED9 podporilo prímerie v Pásme Gazy a implementáciu mierového plánu, ktorý bol predstavený americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Kľúčovými opatreniami na podporu mieru v regióne sú podľa Goloba rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN a nasadenie stabilizačných síl s jasným mandátom na zabezpečenie plného dodržiavania dohody. Lídri tiež podporili okamžité poskytnutie všetkej humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.
Členovia MED9 prijali spoločnú deklaráciu k európskym otázkam a spoločné vyhlásenie s Jordánskom k situácii na Blízkom východe.
