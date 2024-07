Lídri krajín NATO uviedli, že budúcnosť Ukrajiny je v Aliancii

Washington 11. júla (TASR) - Budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej Aliancii, uviedli lídri členských krajín NATO v stredu vo vyhlásení zo summitu vo Washingtone a vyjadrili Ukrajine podporu na ceste k členstvu v Aliancii, informuje TASR.



"Vítame konkrétny pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla od summitu vo Vilniuse v oblasti požadovaných demokratických, hospodárskych a bezpečnostných reforiem. Keďže Ukrajina pokračuje v tejto dôležitej práci, budeme ju naďalej podporovať na jej nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva v NATO," píše sa vo vyhlásení zverejnenom v stredu.



Podľa vyhlásenia dostane Ukrajina pozvánku do Aliancie ak s tým budú spojenci súhlasiť a ak budú splnené všetky podmienky.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii uviedol, že na stretnutí lídrov sa rozhodli podniknúť ďalšie kroky k tomu, aby sa Ukrajina ešte viac priblížila k NATO a potvrdil podporu Ukrajiny na jej ceste k členstvu do Aliancie.



"Práca, ktorú teraz spoločne vykonávame, zabezpečí, že keď nastane správny čas, Ukrajina bude môcť bezodkladne vstúpiť. Nie je otázkou či, ale kedy," povedal Stoltenberg.



Šéf NATO zároveň oznámil vojenskú podporu pre Ukrajinu vo výške 40 miliárd eur. "NATO sa tak nestane súčasťou konfliktu, ale pomôže Ukrajine uplatniť jej právo na sebaobranu," vyhlásil Stoltenberg a dodal, že Aliancia nechce vojnu predĺžiť, ale ju čo najskôr ukončiť.



"Najrýchlejší spôsob ako ukončiť vojnu, je vojnu prehrať. Ale to neprinesie mier, prinesie to len okupáciu. Takže ak nechceme, aby Ukrajina prehrala, ak sa nechceme skloniť pred (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, musíme prejaviť odhodlanie a rozhodnosť," uviedol generálny tajomník NATO.