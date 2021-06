Lídri krajín NATO vyjadrili obavy z Číny a Ruska

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na summit NATO v Bruseli v pondelok 14. júna 2021. Foto: TASR/AP

Kanadský premiér Justin Trudeau (vľavo) a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas bilaterálneho stretnutia v rámci summitu NATO v Bruseli v pondelok 14. júna 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 14. júna (TASR) - Rusko a Čína sú vnímané ako hrozba pre záujmy spojencov zo Severoatlantickej aliancie. Pred začiatkom summitu NATO v Bruseli to uviedli prezidenti a premiéri viacerých členských krajín tohto zoskupenia.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg upriamil pozornosť na vojenské aktivity Pekingu v Juhočínskom mori či na čínsku globálnu stratégiu investícií do kľúčovej infraštruktúry iných krajín, čomu sa podľa neho musia spojenci brániť spoločne.vyhlásil Stoltenberg.Podľa jeho slov je spolupráca s Čínou nevyhnutná v otázkach, ako sú globálna kontrola zbraní a boj proti klimatickým zmenám.Varoval však pred postupujúcou vojenskou expanziou Číny, ktorá podľa neho intenzívne investuje do nových vojenských kapacít vrátane jadrových zbraní a pokročilých zbraňových systémov. Ide pritom o mocnosť, ktorá nezdieľa hodnoty NATO v oblasti rešpektovania ľudských práv a demokratických princípov, pripomenul Stoltenberg.V podobnom duchu sa vyjadrila aj nórska premiérka Erna Solbergová, ktorá označila za dôležité, aby sa NATO ozvalo vždy, keď nesúhlasí s krokmi Číny.Kanadský premiér Justin Trudeau uviedol, že už je najvyšší čas, aby Aliancia upriamila pozornosť na kroky Pekingu a spoločne na ne reagovala.Britský premiér Boris Johnson v tejto súvislosti zdôraznil, že nikto v NATO nechce "studenú vojnu" s Čínou, ale vyslovil sa za nový strategický prístup spojencov k tejto veľmoci.Poľsko a pobaltské krajiny pred summitom upozorňovali skôr na hrozby prichádzajúce z Ruska. Poľský prezident Andrzej Duda v Bruseli zdôraznil význam prítomnosti NATO vo východnej Európe a vyjadril nádej, že dôjde ešte k jej ďalšiemu posilneniu. Duda o tejto otázke hovoril aj počas bilaterálnych rozhovorov s americkým prezidentom Joeom Bidenom a britským premiérom Borisom Johnsonom.Separátne rokovania s Bidenom mali aj lídri Estónska, Litvy a Lotyšska.uviedol po tomto stretnutí litovský prezident Gitanas Nausda na Twitteri.Vyslovil sa tiež za posilnenie prítomnosti NATO na východnom krídle aliancie, ako aj za väčšiu podporu pre prístupové ambície Ukrajiny a Gruzínska.upozornil Nausda. Podľa jeho slov je badateľné úsilie RuskaBieloruska, čo označil zaPodľa vyhlásenia Bieleho domu Biden na stretnutí s pobaltskými lídramipre zaistenie ich bezpečnosti, píše agentúra AP.(spravodajca TASR Jaromír Novak)