Lídri labouristov podporujú užšie vzťahy s EÚ

Londýn 21. januára (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia britskej opozičnej Labouristickej strany podporujú bližšie vzťahy s Európskou úniou (EÚ) po brexite. Takisto požadujú zváženie opätovného vstupu Spojeného kráľovstva do colnej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Starosta Londýna Sadiq Khan uviedol, že opätovné pripojenie k obchodnej aliancii by malo byť na stole, keď sa bude v roku 2024 prehodnocovať dohoda o brexite s EÚ.



"Začnime sa o tom rozprávať," uviedol Khan v sobotu (20. 1.) na konferencii Fabian Society v Londýne. "Netvrdím, že dnes by sme mali opäť vstúpiť do EÚ." Podľa Khana by však Spojené kráľovstvo malo mať užšie vzťahy s EÚ. "Ekonomické náklady extrémne tvrdého brexitu sú obrovské."



Khan takisto kritizoval "omertu" alebo pakt mlčania, čo znamená, že v Británii dnes "nemôžete hovoriť o priblížení sa EÚ, o pripojení k jednotnému trhu, o pripojení k colnej únii".



Tieňový minister pre Severné Írsko Hilary Benn vyzdvihol výhody silnejšieho spojenectva s EÚ v čase rastúcej geopolitickej neistoty. Únia si podľa neho "počuteľne vydýchne", ak labouristi vyhrajú parlamentné voľby koncom tohto roka. "EÚ je už trochu unavená z vyjednávania s Britániou," uviedol Benn, dodal však, že čas by mohol napätie zmierniť.



"A myslím si, že nakoniec nastane chvíľa, keď sa na seba pozrieme cez kanál La Manche a povieme si: Viete čo, stále sme veľkými a dôležitými obchodnými partnermi, stále sme priateľmi a spojencami, spolupracujeme v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti a potrebujeme toho viac, takže nemalo by zmysel mať užšie vzťahy?" Podľa neho je to dôležité pre ekonomiku aj pre "budovanie spojenectiev v nebezpečnom svete".



Benn poukázal na konflikty na Ukrajine, Blízkom východe a v Sudáne, napätie v súvislosti s Taiwanom, hrozbu zmeny klímy a riziko, že prezidentské voľby v USA opäť vyhrá Donald Trump. "Mali by sme sa spojiť s tými, ktorí zdieľajú naše spoločné hodnoty, aby sme tieto hodnoty bránili tvárou v tvár týmto hrozbám," uzavrel. "Najlepší spôsob, ako chrániť svoju suverenitu, je spolupracovať s ostatnými."