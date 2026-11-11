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Lídri na COP31 vyzvali presmerovať výdavky na ochranu planéty
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha poukázal na environmentálne následky ruskej vojny proti Ukrajine vrátane znečistenia pôdy, odlesňovania a poškodzovania ekosystémov.
Autor TASR
Antalya 11. novembra (TASR) - Viacerí svetoví lídri a environmentálne organizácie v stredu na klimatickom summite OSN COP31 v tureckom meste Antalya vyzvali štáty sveta, aby časť financií určených na zbrojenie presmerovali na ochranu životného prostredia a boj proti klimatickej zmene. Informovala o tom agentúra AFP.
„Hovoria nám, že nemáme peniaze, ale výdavky na vojny rastú,“ povedala prezidentka Marshallových ostrovov Hilda Heineová. Jej krajina patrí medzi štáty, ktoré sú najviac ohrozené stúpaním hladiny morí. „Najväčšia bezpečnostná hrozba, ktorej čelíme, je naďalej nedostatočne financovaná. Vyzývam vás, nájdite peniaze na život, nie na smrť,“ dodala.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo svojom vystúpení na COP31 upozornil, že klimatická zmena zmizla z medzinárodnej agendy a diskusiu čoraz viac ovládajú zbrojenie a obchodné clá.
V podobnom duchu sa vyjadril aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, podľa ktorého ozbrojené konflikty poškodzujú nielen ľudí, ale aj prírodu. Ako príklad uviedol palestínske Pásmo Gazy.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha poukázal na environmentálne následky ruskej vojny proti Ukrajine vrátane znečistenia pôdy, odlesňovania a poškodzovania ekosystémov. „Pre väčšinu krajín je energetická transformácia otázkou politiky. Pre Ukrajinu je otázkou prežitia,“ povedal Sybiha.
Podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru dosiahli globálne vojenské výdavky v roku 2025 takmer tri bilióny dolárov. Riaditeľka siete Climate Action Network Tasneem Essopová kritizovala najmä bohaté krajiny, ktoré podľa nej tvrdia, že nemajú verejné zdroje na opatrenia proti zmene klímy, ale na vojny vynakladajú vysoké sumy.
„Hovoria nám, že nemáme peniaze, ale výdavky na vojny rastú,“ povedala prezidentka Marshallových ostrovov Hilda Heineová. Jej krajina patrí medzi štáty, ktoré sú najviac ohrozené stúpaním hladiny morí. „Najväčšia bezpečnostná hrozba, ktorej čelíme, je naďalej nedostatočne financovaná. Vyzývam vás, nájdite peniaze na život, nie na smrť,“ dodala.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo svojom vystúpení na COP31 upozornil, že klimatická zmena zmizla z medzinárodnej agendy a diskusiu čoraz viac ovládajú zbrojenie a obchodné clá.
V podobnom duchu sa vyjadril aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, podľa ktorého ozbrojené konflikty poškodzujú nielen ľudí, ale aj prírodu. Ako príklad uviedol palestínske Pásmo Gazy.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha poukázal na environmentálne následky ruskej vojny proti Ukrajine vrátane znečistenia pôdy, odlesňovania a poškodzovania ekosystémov. „Pre väčšinu krajín je energetická transformácia otázkou politiky. Pre Ukrajinu je otázkou prežitia,“ povedal Sybiha.
Podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru dosiahli globálne vojenské výdavky v roku 2025 takmer tri bilióny dolárov. Riaditeľka siete Climate Action Network Tasneem Essopová kritizovala najmä bohaté krajiny, ktoré podľa nej tvrdia, že nemajú verejné zdroje na opatrenia proti zmene klímy, ale na vojny vynakladajú vysoké sumy.