Lídri na summite EÚ dosiahli dohodu o rozpočte a ozdravnom pláne

Brusel 10. decembra (TASR) - Lídri členských krajín Európskej únie počas štvrtkového summitu v Bruseli uzavreli dohodu o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ a ozdravnom pláne, ktorý má oživiť Európu v dobe po pandémii koronavírusu. Prostredníctvom Twitteru to potvrdil predseda Európskej rady Charles Michel aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



"Teraz môžeme začať s implementáciou tejto dohody a znovu vybudovať naše ekonomiky," uviedol Michel. A dodal, že balíček hospodárskej obnovy, ktorý obsahuje sedemročný rozpočet EÚ v hodnote 1,82 bilióna eur a plán obnovy a odolnosti vo výške 750 miliárd eur, posunie vpred úsilie EÚ vybudovať zelenú a digitálnu ekonomiku.



Von der Leyenová v tejto súvislosti zablahoželala nemeckému predsedníctvu v Rade EÚ, ktoré do poslednej chvíle viedlo rokovania s Maďarskom a Poľskom pre ich blokádu dlhodobého rozpočtu. Budapešť a Varšava použili právo veta v dôsledku nového mechanizmu, ktorý podmieňuje čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu.



Celkový balík vo výške 1,82 bilióna eur EÚ považuje za nevyhnutný na znovuoživenie a zároveň aj modernizáciu európskej ekonomiky.



Kompromisná dohoda s oboma blokujúcimi krajinami sa zrodila tesne pred dvojdňovým summitom a len niekoľko dní potom, ako Európska komisia naznačila, že multimiliardový ozdravný plán po koronakríze by Únia mohla spustiť aj bez Poľska a Maďarska - v rámci mechanizmu posilnenej spolupráce.



Ešte pred summitom sa na úrovni diplomatov zrodila dohoda, že kompromisné riešenie bude mať formu spoločného vyhlásenia, v ktorom sa objasní, že mechanizmus právneho štátu sa nebude používať proti žiadnej členskej krajine bez rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Čo je procedúra, ktorá môže trvať aj jeden rok.



Tlačová agentúra AP v tejto súvislosti upozornila, že kompromisná dohoda neuspokojila všetky členské krajiny. Holandský premiér Mark Rutte uviedol, že jeho krajina - podobne ako Belgicko a Luxembursko - má viaceré otázky týkajúce sa dosiahnutého kompromisu a chce právnou cestou preveriť, či tento kompromis nie je v rozpore s dohodou, ktorú už predtým uzavrel Európsky parlament s Radou EÚ. Podľa politickej skupiny Zelených z europarlamentu kompromis s Maďarskom a Poľskom v praxi znamená pozastavenie nového mechanizmu na kontrolu právneho štátu o jeden až dva roky.



Dohoda o schválení sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 bola nevyhnutná, lebo ináč by Únia od 1. januára 2021 musela fungovať podľa rozpočtového provizória s obmedzenými finančnými zdrojmi a rizikom, že nebude môcť podporovať viaceré celoeurópske programy.