Lídri na summite privítali Asada späť v Lige arabských štátov

Džidda 20. mája (TASR) - Arabskí lídri privítali v piatok sýrskeho prezidenta Bašára Asada na summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v Saudskej Arábii, od ktorého sa očakávalo, že bude konfrontáciou konfliktov na Blízkom východe aj mimo neho, informuje TASR.



Ako konštatovala agentúra AFP, triumfujúci Asad vyzval na "novú etapu" regionálnej spolupráce na summite, na ktorom prekvapivo vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyra Zelenskyj, čo je podľa agentúry znakom rastúceho diplomatického vplyvu Saudskej Arábie.



Asad sa v Lige arabských štátov objavil prvýkrát od roku 2011, keď LAŠ pozastavila Damasku členstvo. Šlo vtedy o reakciu na potlačenie protivládnych protestov, ktoré malo za následok vypuknutie občianskej vojny s viac ako 500.000 obeťami na životoch a miliónmi presídlencov.



"Dúfam, že to znamená začiatok novej etapy arabského boja za solidaritu medzi nami, za mier v našom regióne, rozvoj a prosperitu namiesto vojny a ničenia," vyhlásil Asad na stretnutí v pobrežnom meste Džidda pri Červenom mori.



Keď lídri vstúpili do hlavnej sály, Asad si vymenil pozdravy s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a pred otváracím ceremoniálom sa stretol s tuniským prezidentom i s viceprezidentom Spojených arabských emirátov.



"Rád by som nahlas privítal Sýriu späť na jej mieste medzi jej bratmi," povedal v úvodnom prejave summitu alžírsky premiér Ajman bin Abdarrahmán.



"Tešíme sa dnes z účasti sýrskeho prezidenta Bašára Asada na tomto summite," uviedol vo svojom príhovore saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý je de facto vládcom kráľovstva, a dodal, že dúfa, že tento návrat povedie k "stabilite" v Sýrii.



Asad a princ Muhammad sa stretli aj po summite a Asad "ocenil úsilie Saudskej Arábie o dosiahnutie arabského zblíženia", uviedla sýrska oficiálna tlačová agentúra SANA. Kráľ Salmán, 87-ročný otec princa Muhammada, sa na summite nezúčastnil a nechal svojho syna, aby predsedal tejto udalosti.



Liga počas summitu zdôraznila "potrebu podniknúť praktické a účinné kroky na postupné vyriešenie krízy" v Sýrii, no podrobnosti o tom, aké opatrenia by sa mohli podniknúť, neboli bezprostredne známe.



Nie každá krajina v regióne však túžila po náprave vzťahov s Asadom. Katar tento mesiac uviedol, že nebude normalizovať vzťahy s Asadovou vládou, no poznamenal, že to nebude "prekážkou" pri jeho reintegrácii do LAŠ. Sýrske štátne médiá však v piatok informovali, že Asad sa pred vstupom do rokovacej sály rozprával a potriasol si rukou s katarským emirom šejkom Tamím ibn Hamad Ál Sáním.



Prezident ďalšieho štátu Perzského zálivu, Spojených arabských emirátov, sa na summite neukázal a namiesto toho tam poslal svojho brata a viceprezidenta, píše AFP.