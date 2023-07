Lídri NATO budú druhý deň samitu rokovať o bezpečnosti Ukrajiny i Číne

Vilnius 12. júla (TASR) - Lídri NATO v stredu počas druhého dňa summitu vo Vilniuse predstavia bezpečnostné záväzky voči Ukrajine pri rokovaniach s prezidentom Volodomyrom Zelenským. S predstaviteľmi indopacifického regiónu budú zase hovoriť o Číne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.



Americký prezident Joe Biden spolu s ďalšími lídrami NATO sa v stredu zídu so Zelenským na prvom zasadnutí Rady NATO-Ukrajina, nového stáleho orgánu, v rámci ktorého budú spojenci a Ukrajiny môcť ako rovnocenní partneri organizovať krízové rokovania.



Táto rada je súčasťou úsilia Severoatlantickej aliancie prehĺbiť čo možno najviac spoluprácu s Ukrajinou bez toho, aby sa stala jej členom. V utorok lídri ponúkli Zelenskému len vágne uistenie o tom, že Ukrajina bude môcť vstúpiť do NATO, keď sa "spojenci zhodnú, že splnila podmienky". Podľa AFP tak zmarili nádeje ukrajinského prezidenta na presný časový rámec prijatia Ukrajiny do Aliancie.



Záväzky voči Ukrajine predstavené v stredu budú zahŕňať nový rámec skupiny krajín G7, ktorý sa bude zaoberať dlhodobou bezpečnosťou Ukrajiny.



Počas stretnutia lídrov NATO s predstaviteľmi Austrálie, Japonska, Nového Zélandu a Južnej Kórey sa bude rokovať o Číne. Tá podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga predstavuje stále väčšiu výzvu pre medzinárodný poriadok, keď odmieta odsúdiť vojnu Ruska na Ukrajine, ohrozuje Taiwan a značne zväčšuje svoju armádu.



Peking v noci na stredu vydal vyhlásenie, v ktorom sa ohradil voči tvrdeniam, že aktivity Číny predstavujú výzvu pre záujmy Aliancie, a varoval pred akoukoľvek snahou NATO o rozšírenie svojej stopy v ázijsko-tichomorskom regióne, píše agentúra Reuters.



Posledný deň summitu NATO je tiež príležitosťou pre lídrov, aby sa navzájom postretávali aj pri samostatných rokovaniach. O podpore pre Ukrajinu budú napríklad zvlášť so Zelenským rokovať nemecký kancelár Olaf Scholz i šéf Bieleho domu Joe Biden.