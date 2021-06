Lídri NATO: Hrozbu predstavujú Čína, Rusko aj kybernetické útoky

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (zelené šaty) pózuje s ostatnými hlavami štátov a vlád členských krajín NATO počas summitu NATO v Bruseli v pondelok 14. júna 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 14. júna (TASR) - Lídri členských krajín NATO sa v pondelok zhodli na tom, že hrozby zo strany Číny - vrátane kybernetických útokov a vývoja jadrových zbraní - predstavujúpre medzinárodné právo a bezpečnosť. Píše sa tak v záverečnom 41-stranovom vyhlásení summitu NATO, ktorý sa v pondelok uskutočnil v Bruseli.Lídri NATO sú podľa svojich slovaj posilňovaním vojenskej spolupráce Číny s Ruskom, netransparentnosťou a šírením dezinformácií zo strany čínskej vlády, informuje agentúra AFP.Nevylúčili však možnosťs Pekingom, a to najmä v oblastiach spoločných záujmov, medzi ktoré patrí boj proti klimatickej zmene.V záverečnom vyhlásení summitu sa lídri NATO zameriavajú aj na hrozby zo strany Ruska, ktoré kritizovali za posilňovanie vojenských kapacít vrátane jadrových arzenálov, ako aj za rôzne provokatívne kroky, hybridné aktivity, rozsiahle dezinformačné a hackerské kampane a zasahovanie do volieb v členských krajinách Aliancie.Tieto kroky Moskvy podľa vyhláseniaK normalizácii vzťahov medzi Kremľom a NATO bude možné pristúpiť až potom, ak Rusko začne opäť konaťuvádza sa v dokumente, z ktorého citovala agentúra AFP.Lídri tiež prisľúbili podporu vláde a obyvateľom Afganistanu v snahe udržať v krajine mier aj po stiahnutí vojakov NATO a USA, ktoré by malo byť dokončené do 11. septembra.Aliancia však naďalej plánuje poskytovať finančnú podporu a výcvik pre afganské bezpečnostné sily. Bude tiež naďalej financovať chod medzinárodného letiska v afganskom hlavnom meste Kábul, ktoré využíva mnoho diplomatov a humanitárnych pracovníkov, ale aj afganských občanov.Lídri tiež zopakovali, že aj útoky v kyberpriestore by mohli viesť k aktivovaniu článku 5 Severoatlantickej zmluvy, na základe ktorého sa útok na jedného zo spojencov pokladá za útok na všetkých. Po prvý raz však deklarovali, že k aktivovaniu tohto článku by mohol viesť aj útok na vesmírnu infraštruktúru, akou sú napríklad družice.píše sa v záverečnom komuniké. Lídri NATO tiež dodali, že následky takéhoto útoku by pre medzinárodné spoločenstvo mohli byť rovnako nebezpečné ako následky vojenského útoku.Prípadné aktivovanie článku 5 by v každom jednotlivom prípade posúdila Severoatlantická rada ako riadiaci orgán NATO.