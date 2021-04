Lídri NATO sa stretnú v Bruseli, očakáva sa aj účasť prezidenta USA

Brusel 22. apríla (TASR) - Vedúci predstavitelia NATO sa stretnú 14. júna v Bruseli na summite, na ktorom sa bude diskutovať o aktualizácii stratégie aliancie zameranej na riešenie hlavných výziev vrátane Ruska a Číny, uviedol vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Je to jedinečná príležitosť na posilnenie NATO ako trvalého stelesnenia zväzku medzi Európou a Severnou Amerikou," uviedol Stoltenberg vo vyhlásení.



Agentúra AFP poznamenala, že na summite sa očakáva aj účasť prezidenta USA Joe Bidena - bude to jeho prvá oficiálna návšteva Európy.



"Prijmeme rozhodnutia o našej vecnej a výhľadovej agende NATO 2030, aby sme sa vyrovnali s výzvami dneška a zajtrajška: agresívne akcie Ruska, hrozba terorizmu, kybernetické útoky, objavujúce sa rušivé technológie, vplyv zmeny klímy na bezpečnosť a rozmach Číny," dodal šéf NATO.



Ako pripomenula AFP, posledný summit NATO - v Londýne v roku 2019 - sa niesol v znamení rozporov v rámci Aliancie, keď Trump kritizoval niektorých členov za to, že nevynakladajú dostatočné prostriedky na obranu - a predčasne odišiel zo stretnutia.



Biden je neochvejným zástancom NATO a jeho administratíva preukázala dôslednejšie konzultácie s ostatnými členmi - aj napriek tomu, že horlivo vyzýva, aby jej partneri zvyšovali výdavky na obranu.



Tohtoročné stretnutie lídrov NATO sa uskutoční v čase, keď spojenci budú sťahovať svoje jednotky z Afganistanu po tom, čo Biden tento mesiac vyzval na stiahnutie amerických síl z tejto krajiny a tým aj ukončenie najdlhšej vojny, akú kedy USA viedli.