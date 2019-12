Lídri NATO schválili plány na obranu Pobaltia a Poľska

Watford 4. decembra (TASR) - Lídri NATO na summite v anglickom Watforde schválili v stredu nové plány na obranu Poľska a pobaltských štátov. Stalo sa tak napriek sporom s Tureckom, ktoré hrozilo, že tieto plány zablokuje, informovala agentúra DPA.



"Dnes sme sa dohodli na aktualizovanom pláne pre pobaltské krajiny a Poľsko," uviedol po skončení summitu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg.



Nekonkretizoval pritom, ako sa podarilo získať aj súhlas tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Stoltenberg ale pripustil, že medzi členskými štátmi Aliancie existujú rozpory ohľadne prístupu ku kurdským milíciám operujúcim v severozápadnej Sýrii.



Erdogan v utorok ešte pred odletom na summit pohrozil, že jeho krajina zablokuje prijatie revidovaného obranného plánu pre Pobaltie. Výmenou za súhlas Turecka požadoval, aby Aliancia uznala, že kurdské ozbrojené skupiny v Sýrii predstavujú teroristickú hrozbu, ktorú je potrebné riešiť.



Podľa Stoltenberga sa lídri NATO na stredajšom summite touto otázku konkrétne nezaoberali. Zhodli sa však na tom, že sa nesmú ohroziť úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť v boji proti extrémistom z takzvaného Islamského štátu (IS).



Milície sýrskych Kurdov v koordinácii so západnými spojencami významne prispeli k vojenskej porážke IS.