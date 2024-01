Lídri nezúčastnených krajín odsúdili vojnu v Gaze a útok na civilistov

Kampala 21. januára (TASR) - Lídri tzv. nezúčastnených krajín odsúdili izraelskú vojenskú operáciu proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, ako aj útoky na tamojšie civilné obyvateľstvo a infraštruktúru. Urobili tak v sobotňajšom spoločnom vyhlásení vydanom na záver dvojdňového summitu v ugandskej metropole Kampala, informuje agentúra AP.



Účastníci summitu Hnutia nezúčastnených krajín, čo sú štáty nezapojené do mocenských blokov, označili Izraelom vedenú vojnu v Gaze za "nelegálnu" a vyzvali na uzavretie prímeria, ktoré by umožnilo dodávky potrebnej humanitárnej pomoci.



Zároveň v spoločnom vyhlásení podporili perspektívu vzniku palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967 a súčasne vyzvali na prijatie Palestíny za člena Organizácie Spojených národov. V tejto súvislosti odsúdili aj pokračujúce izraelské osadnícke aktivity na palestínskych územiach a na Golanských výšinách, ako aj izraelskú okupáciu týchto území.



Na dvojdňovom summite Hnutia nezúčastnených krajín v Kampale sa zúčastnilo 30 hláv štátov. Táto medzinárodná organizácia združuje približne 120 krajín prevažne z Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie.



Na summite v sobotu vystúpil aj generálny tajomník OSN António Gutteres, ktorý vo svojom vystúpení taktiež podporil vznik nezávislej Palestíny na báze tzv. dvojštátneho riešenia. Popieranie práva na vlastnú palestínsku štátnosť pritom označil za neakceptovateľné. Takýto postoj podľa neho len predlžuje blízkovýchodný konflikt a ohrozuje tak svetový mier a bezpečnosť, uvádza agentúra DPA.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po brutálnom útoku militantov z Hamasu na Izrael vlani 7. októbra, pri ktorom zabili približne 1140 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Ďalších zhruba 250 ľudí uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.



Izrael na útok militantov reagoval raketovými útokmi a náletmi na Pásmo Gazy a pozemnou inváziou, pri ktorej podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 25.000 ľudí, prevažne civilistov. Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je na zozname teroristických organizácii v EÚ aj USA, to popiera.