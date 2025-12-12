< sekcia Zahraničie
Lídri oboch častí rozdeleného Cypru sa stretli za prítomnosti OSN
Prezident Cypru Nikos Christodoulides sa v piatok po prvýkrát stretol s novozvoleným prezidentom Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nikózia 12. decembra (TASR) - Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného ostrova Cyprus vo štvrtok signalizovali, že sú ochotní oživiť dlhodobo pozastavený mierový proces. Stretnutie prezidentov oboch krajín sprostredkovala Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Prezident Cypru Nikos Christodoulides sa v piatok po prvýkrát stretol s novozvoleným prezidentom Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom. Na schôdzke sa zúčastnila aj vyslankyňa generálneho tajomníka OSN pre Cyprus María Ángela Holguí. Prezidenti na ňom nadviazali na marcový summit hláv oboch krajín v Ženeve.
Vo svojom vyhlásení OSN uviedla, že lídri sa zaviazali pokročiť v procese a dohodli sa na účasti na širšom neformálnom stretnutí, ktoré zvolá generálny tajomník OSN António Guterres.
„Zaviazali sa, že medzičasom budú na Cypre pokračovať v práci s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky v prospech cyperských Grékov a Turkov a zabezpečiť úspech ďalšieho neformálneho stretnutia,“ uvádza sa vo vyhlásení. Lídri tiež vyjadril ochotu stretávať sa „tak často, ako to bude potrebné“.
Ostrov Cyprus obývaný Grékmi a Turkami je rozdelený od roku 1974, keď na ňom došlo k vojenskému prevratu, ktorý podporovala vtedajšia grécka vojenská junta. Cieľom bolo pripojiť Cyprus ku Grécku. Turecko reagovalo inváziou, ktorej deklarovaným zámerom bolo ochrániť miestne turecké obyvateľstvo. O deväť rokov neskôr vyhlásila samostatnosť Severocyperská turecká republika. Dodnes ju uznáva iba Ankara.
Celý ostrov je od roku 2004 členom EÚ ako Cyperská republika, jeho de facto rozdelenie však znamená, že legislatíva Únie platí len vo väčšej južnej a západnej časti obývanej gréckymi Cyperčanmi. Na 180-kilometrovú nárazníkovú zónu, prechádzajúcu aj cez Nikóziu ako jediné rozdelené hlavné mesto na svete, dohliadajú mierové sily OSN.
Desaťročia trvajúce rozhovory podporované OSN doteraz nepriniesli pokrok v snahe opätovne ostrov zjednotiť. Posledné veľké kolo mierových rokovaní stroskotalo v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane. Po marcovom stretnutí prezidentov však Guterres uviedol, že vládne „nová atmosféra“ a obe strany sa dohodli na otvorení ďalších hraničných priechodov a odstránení nášľapných mín.
Nový prezident Severného Cypru Erhürman podporuje návrat k rokovaniam pod záštitou OSN na základe federálneho riešenia dlhoročného konfliktu. Presadzuje tiež silnejšie vzťahy s Európskou úniou.
Prezident Cypru Nikos Christodoulides sa v piatok po prvýkrát stretol s novozvoleným prezidentom Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom. Na schôdzke sa zúčastnila aj vyslankyňa generálneho tajomníka OSN pre Cyprus María Ángela Holguí. Prezidenti na ňom nadviazali na marcový summit hláv oboch krajín v Ženeve.
Vo svojom vyhlásení OSN uviedla, že lídri sa zaviazali pokročiť v procese a dohodli sa na účasti na širšom neformálnom stretnutí, ktoré zvolá generálny tajomník OSN António Guterres.
„Zaviazali sa, že medzičasom budú na Cypre pokračovať v práci s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky v prospech cyperských Grékov a Turkov a zabezpečiť úspech ďalšieho neformálneho stretnutia,“ uvádza sa vo vyhlásení. Lídri tiež vyjadril ochotu stretávať sa „tak často, ako to bude potrebné“.
Ostrov Cyprus obývaný Grékmi a Turkami je rozdelený od roku 1974, keď na ňom došlo k vojenskému prevratu, ktorý podporovala vtedajšia grécka vojenská junta. Cieľom bolo pripojiť Cyprus ku Grécku. Turecko reagovalo inváziou, ktorej deklarovaným zámerom bolo ochrániť miestne turecké obyvateľstvo. O deväť rokov neskôr vyhlásila samostatnosť Severocyperská turecká republika. Dodnes ju uznáva iba Ankara.
Celý ostrov je od roku 2004 členom EÚ ako Cyperská republika, jeho de facto rozdelenie však znamená, že legislatíva Únie platí len vo väčšej južnej a západnej časti obývanej gréckymi Cyperčanmi. Na 180-kilometrovú nárazníkovú zónu, prechádzajúcu aj cez Nikóziu ako jediné rozdelené hlavné mesto na svete, dohliadajú mierové sily OSN.
Desaťročia trvajúce rozhovory podporované OSN doteraz nepriniesli pokrok v snahe opätovne ostrov zjednotiť. Posledné veľké kolo mierových rokovaní stroskotalo v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane. Po marcovom stretnutí prezidentov však Guterres uviedol, že vládne „nová atmosféra“ a obe strany sa dohodli na otvorení ďalších hraničných priechodov a odstránení nášľapných mín.
Nový prezident Severného Cypru Erhürman podporuje návrat k rokovaniam pod záštitou OSN na základe federálneho riešenia dlhoročného konfliktu. Presadzuje tiež silnejšie vzťahy s Európskou úniou.