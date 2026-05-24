Lídri odsúdili Rusko za použitie rakety Orešnik počas útokov na Kyjev
Autor TASR
Paríž/Berlín 24. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu ostro odsúdili ruský nočný útok na Ukrajinu a použitie hypersonickej balistickej rakety Orešnik, informuje TASR.
Moskva podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odpálila Orešnik na mesto Bila Cerkva juhozápadne od metropoly Kyjev. Nočný útok na Ukrajinu, do ktorého bolo nasadených 600 dronov a 90 rakiet, si vyžiadal najmenej štyri obete, z toho dve v Kyjeve.
„Ruské útoky na civilné ciele na Ukrajine pokračujú... Francúzsko tento útok a použitie balistickej rakety Orešnik odsudzuje,“ napísal Macron na platforme X s tým, že útoky tohto typu signalizujú, že Moskva sa ocitla v slepej uličke.
Podľa prezidenta posledné udalosti ešte väčšmi posilnili odhodlanie Francúzska naďalej podporovať Ukrajinu s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier a posilniť bezpečnosť v Európe.
Nemecký kancelár vo svojom príspevku na sociálnej sieti napísal, že jeho vláda túto „bezohľadnú eskaláciu ostro odsudzuje“. Zároveň dodal, že Nemecko naďalej pevne stojí na strane Ukrajiny.
Použitie Orešnika predtým odsúdila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, podľa ktorej sa Moskva týmito krokmi snaží vyvolať strach. Zároveň oddala, že ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú na budúci týždeň diskutovať o tom, ako zvýšiť medzinárodný tlak na Rusko.
Rusko odpálenie hypersonickej rakety potvrdilo s tým, že vykonalo masívny útok na veliteľstvá, základne a podniky vojensko-priemyselného komplexu na Ukrajine, a to v odvete za údajné ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru. Moskva viní Kyjev z úderu na internát v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti.
Pred nedeľným úderom Rusko na Ukrajine útočilo raketami Orešnik už dvakrát, prvý raz naostro v novembri 2024 pri údere na ukrajinské Dnipro. Ukrajinské zdroje vtedy uviedli, že strela niesla len cvičnú hlavicu, nie výbušniny, a spôsobila malé škody. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
