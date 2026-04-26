< sekcia Zahraničie
Lídri odsúdili streľbu vo Washingtone ako akt politického násilia
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 26. apríla (TASR) - Ako akt politického násilia odsúdili svetoví lídri streľbu, ku ktorej došlo počas galavečera s novinármi vo Washingtone, na ktorom sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Zároveň vyjadrili úľavu, že Trump a ostatní účastníci podujatia vyviazli bez zranení. Tie utrpel príslušník Tajnej služby USA, ktorého medzičasom prepustili z nemocnice. Informoval o tom denník The Guardian, píše TASR.
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Podľa úradov bol zrejme hosťom v hoteli, kde sa konala slávnostná výročná večera Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA).
Výstrely podľa agentúry AFP zazneli priamo pred tanečnou sálou hotela, kde sa zišli Trump, prvá dáma Melania Trumpová, viceprezident USA J. D. Vance, niekoľkí členovia vlády a stovky ďalších účastníkov podujatia. Prezidenta s manželkou, ako aj predstaviteľov kabinetu, z galavečera evakuovali. Podozrivého na mieste zadržali.
Kanadský premiér Mark Carney na sieti X uviedol, že politické násilie nemá miesto v žiadnom demokratickom štáte. Vyjadril súcit s tými, ktorých udalosť zasiahla, a radosť, že všetci hostia vrátane Trumpa sú v poriadku.
Podobne zareagovala aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, podľa ktorej je dobré, že šéf Bieleho domu a prvá dáma sú v bezpečí. „Vyslovujeme im náš rešpekt. Násilie nikdy nesmie byť riešením,“ zdôraznila.
Austrálsky premiér Anthony Albanese takisto uviedol, že je rád, že účastníci galavečera sú v poriadku. „Vyjadrujeme uznanie práci Tajnej služby a bezpečnostných zložiek za ich rýchlu reakciu,“ uviedol vo vyhlásení.
„Muž ozbrojený viacerými zbraňami zaútočil na bezpečnostnú kontrolu a bol zneškodnený niekoľkými veľmi odvážnymi príslušníkmi Tajnej služby,“ povedal Trump na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal v Bielom dome krátko po incidente. Podľa neho išlo zrejme o osamelého útočníka.
Zranenia utrpel agent Tajnej služby USA, ktorý bol podľa Trumpa postrelený z bezprostrednej blízkosti, ochránila ho však nepriestrelná vesta. Stanica NBC News v nedeľu informovala, že agenta prepustili z nemocnice.
Podozrivého v pondelok predvedú pred federálny súd, uviedla generálna prokurátorka USA pre Washington Jeanine Pirrová. Útočníkovi podľa nej hrozia dve obvinenia za použitie strelných zbraní počas násilného trestného činu a za útok na federálnych príslušníkov s použitím nebezpečnej zbrane.
